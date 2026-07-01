iServices está a contratar: há mais de 30 vagas disponíveis em todo o país

Se procura uma oportunidade na área da tecnologia, esta pode ser uma boa altura para mudar de emprego. A iServices anunciou a abertura de mais de 30 vagas em Portugal, procurando reforçar as suas equipas de norte a sul do país, com especial destaque para técnicos de eletrotécnica.

A empresa explica que este reforço acompanha o crescimento da sua rede de lojas e o aumento da procura por serviços de reparação de equipamentos eletrónicos.

Técnicos de eletrotécnica são os mais procurados

A maioria das oportunidades destina-se a profissionais com formação em eletrotécnica, embora existam também vagas para outras funções nas áreas de suporte e gestão, entre as quais Product Manager, Técnico Administrativo, Assistente Executivo, Analista de Pricing e Data Analyst.

As oportunidades estão distribuídas por várias localidades, incluindo Lisboa, Porto, Gaia, Braga, Viseu, Santarém, Caldas da Rainha, Figueira da Foz, Alverca e Paços de Ferreira, entre outras.

Segundo a empresa, a experiência em reparação de equipamentos eletrónicos, vendas ou atendimento ao público é valorizada, mas nem sempre constitui um requisito obrigatório. Além da formação técnica, são procurados candidatos com boa capacidade de comunicação, dinamismo, proatividade e espírito de equipa.

Formação remunerada e seguro de saúde

A iServices refere ainda que oferece um conjunto de benefícios aos novos colaboradores, entre os quais formação inicial remunerada, contrato de trabalho efetivo, seguro de saúde, prémios mensais e oportunidades de progressão na carreira.

A empresa destaca igualmente benefícios adicionais, como acesso a eventos de entretenimento, jogos de futebol e diversas parcerias, procurando promover um ambiente de trabalho focado na valorização dos colaboradores.

Fundada em 2011, a iServices conta atualmente com mais de 650 colaboradores e mais de 140 lojas distribuídas por Portugal, Espanha, França, Bélgica e Países Baixos, realizando mais de 30 mil reparações de equipamentos por mês.

Os interessados podem enviar a candidatura para o endereço de recrutamento da empresa e consultar as oportunidades disponíveis na página de carreiras da iServices.

Os interessados em integrar a equipa da iServices podem enviar o currículo para recrutamento@iservices.pt. A empresa disponibiliza ainda mais informações sobre as oportunidades de carreira na sua página de recrutamento.

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