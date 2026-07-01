Combustíveis caros? Os pneus podem ajudá-lo a gastar menos

Com os preços dos combustíveis a continuarem elevados, qualquer forma de reduzir os custos de utilização do automóvel torna-se relevante. Embora muitos condutores procurem conduzir de forma mais eficiente, há um fator frequentemente esquecido que pode fazer a diferença na carteira: os pneus.

Segundo a Bridgestone, a escolha do pneu adequado e uma manutenção regular podem contribuir para diminuir o consumo de combustível, ao mesmo tempo que aumentam a segurança e prolongam a vida útil dos pneus.

A pressão dos pneus faz mesmo diferença

Um dos principais problemas apontados é a pressão incorreta dos pneus. De acordo com dados citados pela empresa, cerca de um terço dos automóveis em Portugal circula com pneus mal calibrados, situação que aumenta a resistência ao rolamento e obriga o motor a consumir mais combustível.

Além disso, há veículos que circulam com pneus danificados ou com um piso abaixo do limite legal.

Cinco dicas para reduzir o consumo

A fabricante deixa algumas recomendações simples que podem ajudar a poupar combustível:

Verificar a pressão dos pneus pelo menos uma vez por mês, sempre com os pneus frios.

Consultar a etiqueta europeia dos pneus antes da compra. Um pneu com melhor classificação energética pode representar uma poupança significativa ao longo da sua vida útil.

Optar por pneus concebidos para reduzir a resistência ao rolamento, sem comprometer a segurança.

Garantir que a direção está corretamente alinhada, evitando desgaste irregular e consumo adicional.

Confirmar, junto de um especialista, se existem dimensões equivalentes mais eficientes e compatíveis com o veículo.

Apesar de os pneus de melhor desempenho poderem representar um investimento inicial superior, a empresa refere que a sua maior eficiência pode traduzir-se numa redução dos consumos e num menor desgaste ao longo do tempo.

Numa altura em que o preço do gasóleo e da gasolina continua a pesar bastante no orçamento das famílias, manter os pneus em boas condições pode ser uma medida simples para reduzir os custos de utilização do automóvel, sem comprometer a segurança.