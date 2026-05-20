Netflix tira opções importantes e está mais difícil encontrar conteúdo

A Netflix está a fazer mudanças discretas. Estas estão a causar frustração nos utilizadores, principalmente aqueles que acedem através de computadores. Esta plataforma de streaming removeu opções que permitiam aos utilizadores classificar o catálogo de forma mais tradicional, dificultando a pesquisa por filmes e séries.

Netflix tira opções importantes

Durante anos, a Netflix utilizou uma interface de recomendação baseada em algoritmos, exibindo linhas horizontais de conteúdo sem uma ordem clara, como alfabética ou por ano de lançamento. Embora este sistema se tenha tornado padrão na indústria do streaming, muitos utilizadores criticaram a sua falta de clareza e a dificuldade em encontrar títulos específicos no catálogo.

Segundo os relatos, a mais recente alteração afeta a versão web do serviço, onde desapareceu o menu suspenso. Este permitia aos utilizadores classificar o conteúdo por opções como "Sugestões para si", "Ano de lançamento" ou ordem alfabética (A-Z e Z-A). Esta alteração foi introduzida sem aviso prévio, causando surpresa e queixas em comunidades como o Reddit.

Alguns utilizadores salientam que agora é mais difícil encontrar filmes antigos ou navegar manualmente pelo catálogo. Isto porque o sistema prioriza cada vez mais o conteúdo recomendado pelo algoritmo. A alteração alimentou a sensação de que certas produções podem estar "escondidas" em comparação com os lançamentos mais recentes ou com as produções originais da plataforma.

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Ficou mais difícil encontrar conteúdo

Esta mudança enquadra-se numa tendência mais ampla da Netflix de simplificar a navegação e reduzir a pesquisa manual. Nos últimos meses, a plataforma tem vindo a reorganizar a sua interface, movendo secções como "Lançamentos" e "Categorias". Optaram ainda por um design mais visual, mais próximo do formato de vídeos curtos, com clips e pré-visualizações automáticas.

Alguns analistas sugerem que esta abordagem reflete uma mudança nos hábitos de consumo. Isto porque a maioria dos utilizadores acede à Netflix através de smart TVs, onde a navegação tradicional é menos comum. No entanto, para quem utiliza a versão para computador, a remoção dos filtros clássicos representa um retrocesso em termos de usabilidade .

Até ao momento, a Netflix não fez qualquer declaração oficial sobre estas mudanças. A reação de parte da comunidade deixa claro que a forma de explorar o seu catálogo continua a ser um ponto controverso na experiência de utilização da plataforma.