Startup financiada pela Xiaomi anuncia carro elétrico desportivo

A Xiaomi está a direcionar o seu foco e das suas equipas de investigação e desenvolvimento para o segmento automóvel, nomeadamente para os veículos elétricos e autónomos.

O investimento da Xiaomi não se limita ao seu grupo, apoiando financeiramente outras empresas do segmento. A chinesa China Car Custom é um desses casos que acabou de apresentar um desportivo elétrico.

Um novo carro elétrico desportivo

A China Car Custom é uma empresa chinesa financiada pela Xiaomi ligada ao segmento automóvel. Na corrida aos elétricos, a empresa anunciou recentemente que irá ter o seu próprio carro elétrico.

Trata-se de um carro desportivo elétrico SC01 de duas portas e dois lugares alimentado por dois motores elétricos com uma potência combinada de 320kW (429cv). A fabricante afirma que será capaz de atingir dos 0 aos 100 km/h em apenas 3,9 segundos. Não é um número recorde, mas o baixo peso do carro de 1.300 kg deve garantir uma experiência de condução muito interessante.

Além da sua aparência atraente e números de potência apresentado, o carro terá outro fator de interesse. O seu preço de entrada rondará os 43500 euros (RMB 300.000). Embora a empresa tenha planos para o começar a fabricar no próximo ano, com entregas a começar antes do final de 2023, os pedidos já estão a ser recebidos, com um depósito de apenas RMB 199 (menos de 30 euros).

As linhas deste veículo estão, no entanto, a ser comparadas ao Lancia Stratos 2010, com muitas semelhanças, incluindo nas dimensões e peso.

O investimento da Xiaomi

A CCC recebeu um investimento da Xiaomi de dezenas de milhões de RMB. No seu passado, a empresa era especializada na modificação de carros já existentes (uma área que está a abandonar) e na criação de carros de corrida de competição.