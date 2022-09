Hospitais, Universidades podem pedir a instalação de estações 5G

Depois do leilão de frequências do 5G e de outras faixas relevantes, no final de 2021, as operadoras começaram de imediato a disponibilizar serviço para esta rede de quinta-geração.

No entanto, como temos referido, o 5G vai muito mais além do que a disponibilização de serviço para acesso à internet. A ANACOM lançou agora uma campanha sobre a instalação de estações 5G a pedido de entidades específicas.

5G: estações de base macro e outdoor small cells

A ANACOM lançou recentemente uma campanha informativa dirigida às entidades que, nos termos do Regulamento do Leilão do 5G (Regulamento n.º 987-A/2020, de 5 de novembro), podem pedir a instalação de estações de base macro e outdoor small cells, que lhes permitam tirar partido de todas as potencialidades do 5G. A campanha visa informar sobre as vantagens e os prazos em podem pedir essa instalação.

A MEO, NOS e Vodafone, por terem adquirido pelo menos 50 MHz na faixa dos 3,6 GHz, são obrigadas a instalar estações de base macro ou outdoor small cells sempre que lhes seja solicitado pelas seguintes entidades:

hospitais e centros de saúde;

universidades, outros estabelecimentos de ensino superior e outras entidades do sistema científico e tecnológico nacional;

portos e aeroportos;

instituições militares;

entidades gestoras ou promotoras de parques empresariais, de parques industriais ou de áreas de localização empresarial.

Esta campanha da ANACOM visa, assim, informar e alertar as entidades abrangidas para a importância de endereçarem os seus pedidos aos operadores, dentro dos prazos estipulados.

Estas infraestruturas garantem, nomeadamente, uma maior conectividade 5G e uma rede otimizada para as necessidades da organização, conseguindo melhores coberturas e assegurando a possibilidade de tirar maior partido dos avanços da última geração móvel, agora e no futuro.

Possibilitam, ainda, colmatar a falta de rede móvel ou o reforço da mesma, para além das vantagens que a própria rede 5G permite: enviar maior volume de dados com maior rapidez, uma comunicação máquina-a-máquina massiva e comunicações ultra-fiáveis, com latência muito baixa.