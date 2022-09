Rooted, sobreviver a um cataclismo no ano 2100

Foi ainda no decorrer da Gamescom que Rooted, dos estúdios indie Headlight Studio, foi apresentado pela primeira vez.

Trata-se de um survival game cooperativo que se passa num futuro assim não tão distante e no qual a Terra sofreu drásticas alterações. Venham ver...

Em desenvolvimento pelos estúdios indie Headlight Studio, Rooted é um survival game cooperativo que decorre num futuro afastado no qual a Terra sofreu um cataclismo ambiental causado por guerra bacteriológica.

É um jogo que segundo o que se sabe, vai apelar à cooperação entre jogadores para as suas sobrevivências e onde juntos terão de investigar ruínas, recolher recursos, construir abrigos, criar armas e ferramentas e caçar para tal.

No entanto, esta Terra é extremamente diferente daquela que conhecemos e como tal, também terão de lutar contra novas ameaças e arranjar formas de sobreviver a um meio ambiente que se encontra em constante mudança.

Com o passar dos anos, a Natureza conseguiu de alguma forma, criar zonas seguras contra a ameaça bacteriológica e é nessas zonas que os jogadores terão de criar as suas bases. No entanto, as antigas zonas urbanas ainda se encontram altamente contaminadas e como tal, para se aventurar numa cidade antiga em buscar de loot, os jogadores terão de se proteger com fatos e outras ferramentas de apoio.

Por outro lado, será nas ruinas das metrópoles que se encontram a maior parte dos materiais e ferramentas indispensáveis para melhorar o nosso acampamento e providenciar melhores condições de vida, pelo que, a sós ou com amigos, será crucial explorar estas terras contaminadas.

Neste mundo desolado de Rooted, existem ameaças constantes. Além da contaminação ainda presente em algumas áreas, também existem perigos que podem surgir sob a forma de animais selvagens ou outros humanos com intenções menos amistosas.

Rooted ainda não tem data concreta de lançamento e encontra-se a ser desenvolvido com recurso ao Unreal Engine 5.