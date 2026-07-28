Supermarket Simulator chega à Nintendo Switch 2 no outono de 2026

O simulador de gestão de supermercados da Silver Lining Interactive já tem data de lançamento digital (e físico) para a nova consola da Nintendo, a Nintendo Switch 2. Venham saber um pouco mais.

A Silver Lining Interactive anunciou uma parceria com a Nokta Games para levar o jogo de gestão, Supermarket Simulator até a Nintendo Switch 2. O título, que já foi lançado para PC com relativo sucesso, e se tornou numa referência no género dos simuladores, vai ficar disponível durante o outono deste ano, tanto em formato digital como em edição física.

Pela primeira vez, os jogadores poderão construir e gerir o seu próprio império de supermercados na consola de nova geração da Nintendo, levando consigo toda a experiência de gestão que tornou o jogo um sucesso internacional.

A edição física já pode ser reservada através da Silver Lining Direct e de vários retalhistas selecionados, com um preço recomendado de 34,99 euros na Europa.

Supermarket Simulator trata-se de um simulador que, pode-se dizer, lançou uma tendência. Considerado o jogo que popularizou o género dos simuladores de supermercados, Supermarket Simulator conta com mais de quatro milhões de jogadores no PC. Apesar de ter inspirado inúmeros títulos semelhantes, continua a afirmar-se como a experiência de referência para quem procura gerir um negócio de retalho de forma detalhada e realista.

Na Nintendo Switch 2, Supermarket Simulator permitirá aos jogadores gerir o seu negócio na primeira pessoa, oferecendo total liberdade para desenhar e otimizar o espaço da loja. O sistema económico simula a evolução do mercado em tempo real, obrigando à gestão de encomendas, ajuste de preços e controlo das margens de lucro.

A experiência inclui ainda a operação das caixas de pagamento, com leitura de produtos, processamento de pagamentos em numerário e cartão, e gestão eficiente das filas de clientes. À medida que o supermercado cresce, será possível contratar funcionários, desbloquear novas licenças para vender mais produtos e ampliar as instalações, transformando uma pequena loja num verdadeiro império do comércio alimentar.

Ao longo da experiência, os jogadores podem personalizar completamente a disposição da loja, abastecer as prateleiras com um catálogo de produtos em constante crescimento e assumir o controlo das caixas de pagamento, processando compras através de dinheiro ou cartão. A gestão diária estende-se também ao controlo de inventário, negociação de preços com fornecedores, contratação de empréstimos bancários e expansão gradual do estabelecimento, transformando uma pequena mercearia de bairro numa grande superfície comercial.

A versão digital de Supermarket Simulator será disponibilizada na Nintendo eShop durante o outono de 2026. Em simultâneo, os fãs que preferem uma cópia física poderão adquirir uma edição especial nas lojas de todo o mundo. As reservas da edição física para a Nintendo Switch 2 já se encontram abertas através da Silver Lining Direct e de diversos revendedores autorizados.

Além do anúncio, foi também divulgado um novo trailer de apresentação do jogo, enquanto a página oficial dedicada à versão para Nintendo Switch 2 será disponibilizada em breve.