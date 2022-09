PayPal: O reembolso de custos de devolução vai desaparecer

O PayPal tem há vários anos um serviço de reembolso de custos de devolução, que pode ser acionado mediante o cumprimento de alguns requisitos e serve essencialmente para garantir que o cliente não fica lesado ao devolver um produto, caso o vendedor não ofereça nenhum serviço semelhante.

Contudo, o PayPal vai colocar um fim neste serviço muito em breve.

É o fim do Reembolso de custos de devolução

O PayPal está a contactar os utilizadores por e-mail para informar que o serviço de Reembolso de custos de devolução vai desaparecer em breve. A empresa afirma que o fim do serviço, irá acontecer a 27 de novembro, ou seja, dentro de um mês.

O nosso serviço Reembolso de custos de devolução está a chegar ao fim. A partir de 27 de novembro de 2022, a PayPal deixará de aceitar pedidos de reembolso de custos de devolução.

Pode ler-se na mensagem enviada aos utilizadores.

Acrescenta ainda que até lá pode continuar a efetuar os seus pedidos de reembolso, para garantir que a reclamação é aceite.

Certifique-se de que envia pedidos de reembolso elegíveis antes da data indicada acima para garantir que a sua reclamação é aceite. Lembre-se também de que o serviço Proteção do comprador do PayPal continuará a estar disponível para as compras elegíveis.

Nas compras PayPal elegíveis que queira devolver, o Reembolso de custos de devolução pode disponibilizar etiquetas de envio gratuitas ou o reembolso do custo da devolução dos artigos ao vendedor.

Na página de suporte ao serviço a empresa esclarece ainda que:

Na PayPal, estamos constantemente a atualizar e a desenvolver novas funcionalidades para os nossos clientes. Por vezes, é necessário descontinuar determinados serviços no âmbito dessas alterações mais amplas. Sabemos que o Reembolso de custos de devolução vai fazer falta. Contudo, convém lembrar que oferecemos outras formas de ajudar os compradores, como a Proteção do comprador – veja aqui mais informações sobre o programa e a respetiva cobertura.

Proteção do comprador do PayPal

Sobre a Proteção do comprador do PayPal, a empresa garante que, quando os compradores pagam com PayPal em qualquer site, estão abrangidos pela Proteção do comprador do PayPal em caso de problemas. Se não receberem um artigo ou o mesmo for muito diferente da descrição, a equipa irá ajudar os compradores a obter um reembolso total.

Isto significa que se a sua transação cumprir os requisitos da Proteção do comprador do PayPal, irá beneficiar de cobertura no valor total da compra, acrescida das despesas de envio originais.