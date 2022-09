Imagens de satélite mostram russos a tentar fugir do seu país

Há imagens de satélite que mostram civis russos a fugir do país. Vladimir Putin ordenou uma mobilização parcial para fortalecer as Forças Armadas, após os recentes reveses na guerra na Ucrânia. Face a tal "ordem", milhares de civis têm tentado fugir da Rússia com receio de serem enviados para a guerra na Ucrânia.

Nos últimos dias formaram-se longas filas de carros na fronteira com a Geórgia e com a Finlândia. O satélite da MAXAR registou em imagens.

Imagens do satélite da Maxar foram tiradas no posto de controlo de Lars

Homens em idade militar têm tentado fugir da Rússia, enchendo aviões e causando engarrafamentos nas passagens de fronteira, para evitar serem enviados para lutar na Ucrânia após a mobilização militar parcial convocada pelo Kremlin.

As imagens, agora divulgadas pela Maxar Technologies, foram tiradas no posto de controlo de Lars no dia 25 de setembro, poucos dias depois do anúncio de mobilização parcial na Rússia.

Filas de 10 quilómetros formaram-se numa estrada que leva à fronteira sul com a Geórgia, de acordo com o Yandex Maps, um serviço russo de mapas 'online'.

As filas de carros eram tão longas na fronteira com o Cazaquistão que algumas pessoas abandonaram os seus veículos e seguiram a pé – assim como alguns ucranianos fizeram depois de a Rússia ter invadido o seu país em 24 de fevereiro.

Enquanto isso, dezenas de voos partiram da Rússia – com passagens vendidas a preços altíssimos – e levaram homens para destinos internacionais como a Turquia, Arménia, Azerbaijão e Sérvia, onde os russos não precisam de visto.

O Ministério da Defesa disse que muitas pessoas que trabalham em alta tecnologia, comunicações ou finanças estarão isentas da convocação “para garantir as operações” nesses campos, informou a agência de notícias Tass.

A UE proibiu voos diretos entre os seus 27 estados-membros e a Rússia, após o ataque à Ucrânia, e recentemente concordou em limitar a emissão de vistos Schengen, que permitem a livre circulação em grande parte da Europa.

O único país da UE que ainda aceita russos com vistos Schengen é a Finlândia, que tem uma fronteira de 1.340 quilómetros com a Rússia.