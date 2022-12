Apple Watch recebeu o watchOS 9.2: Veja o que há de novo

Com o iOS 16.2, a Apple lançou também novas versões do sistema operativo para os outros dispositivos. Como tal, quem tem um Apple Watch com versão 4 ou superior já pode instalar o watchOS 9.2. A cada versão o dispositivo torna-se mais completo mesmo para os que foram lançados há 4 anos.

Com esta nova versão os smartwatches da Apple dão mais um passo naquilo que os torna especiais. Vamos ver o que há de novo.

Segundo o relatório da empresa para o lançamento de hoje, o watchOS 9.2 inclui novas funcionalidades, melhorias e correções de erros.

Melhorar tempo permite-lhe competir com os resultados obtidos em treinos anteriores de corrida ao ar livre, bicicleta ao ar livre e cadeira de rodas ao ar livre.

Novo algoritmo personalizado de kickboxing na aplicação Treino para obter métricas mais precisas.

Na aplicação Ruído, a indicação de quando os níveis de som ambiente são reduzidos está agora disponível com AirPods Pro (1.ª geração) e AirPods Max quando é usado o cancelamento ativo de ruído.

Os utilizadores da Configuração da família podem ser convidados para a aplicação Casa para poderem controlar as colunas HomePod e acessórios de casa inteligentes, bem como abrir portas com as chaves de casa na aplicação Carteira.

Suporte de acessibilidade para visualizar quando a Sirene está a ser usada no Apple Watch Ultra.

Melhoria no tempo de resposta e na precisão dos controlos com gestos para AssistiveTouch e ações rápidas.

Otimização da deteção de acidente no Apple Watch Ultra, Apple Watch Series 8 e Apple Watch SE (2.ª geração).

Correção de um erro que causava a apresentação incorreta da hora do relógio logo após fechar um alarme no modo de concentração “Dormir”.

Correção de um erro que causava interrupções em sessões de atenção plena.

Encontrará informação acerca do conteúdo de segurança das atualizações de software da Apple no site: https://support.apple.com/kb/HT201222