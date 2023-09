Apple prepara os seus chips para o futuro e faz parceria com a Arm por mais de duas décadas

A Apple Silicon, divisão dirigida por Tim Cook e responsável pela conceção dos seus chips, está a dar à empresa de Cupertino muitos motivos de satisfação. Por isso, a gigante de tecnologia não perde tempo e faz parceria com a Arm até além de 2040.

A família de processadores M1 e M2 mostraram-nos que são muito competitivos em termos de desempenho por watt, o que confirma o trabalho realizado pelos engenheiros da Apple. No entanto, há um ingrediente sem o qual esta receita não seria possível.

Os processadores Apple Silicon são implementados na arquitetura ARM, a mesma arquitetura utilizada pelos chips Qualcomm presentes em muitos dos smartphones e tablets existentes no mercado. No entanto, a lista de empresas que licenciaram as tecnologias da Arm é muito longa. A Apple inspirou-se nas suas famílias de processadores M1 e M2, mas o seu futuro está em grande parte nas mãos da gigante Arm Limited.

Apple quer aproveitar a IPO da Arm Limited para selar a sua parceria

A Arm Limited, a empresa britânica proprietária da arquitetura ARM, é atualmente detida a 100% pelo grupo financeiro japonês SoftBank. O seu desempenho financeiro e as suas perspetivas de futuro colocam-na numa boa posição para se tornar pública, e é exatamente isso que planeia fazer. Mas não de uma forma qualquer. De facto, pretende ser a maior IPO (Initial Public Offering) deste ano, com uma avaliação máxima de mais de 52 milhões de dólares.

735 milhões de dólares em ações...

O grupo SoftBank inicialmente planeou que a avaliação da Arm rondasse os 64 milhões de dólares, mas embora pareça que a sua avaliação final será menor, a multinacional japonesa, que em 2016 pagou cerca de 29 milhões de dólares para assumir o controlo total da Arm, vai-se sair muito bem. Quatro anos depois, a NVIDIA concordou em entregar à SoftBank 40 milhões de dólares para assumir o controlo da Arm, mas os reguladores impediram a compra. A IPO é uma consequência direta do fracasso do acordo entre a SoftBank e a NVIDIA.

No entanto, para as empresas que têm uma relação próxima com a Arm, esta é uma oportunidade perfeita para reforçar os seus laços. De facto, a Intel, a NVIDIA, a Google, a TSMC e a Samsung estão entre as empresas que planeiam investir na Arm, aproveitando a sua IPO. A Apple, como era de esperar, também mostrou o seu interesse em adquirir ações do designer britânico de processadores, embora o valor total do seu investimento ainda não tenha sido divulgado. O que a Arm confirmou é que irá receber um valor preliminar de 735 milhões de dólares em ações.

No entanto, se nos cingirmos à relação entre a Apple e a Arm, sabemos de outra coisa que vale a pena referir: as duas empresas acordaram uma parceria que durará para além de 2040. Esta é, sem dúvida, uma boa notícia para a Apple, que continuará a contar com a cumplicidade da Arm no processo de conceção dos seus chips. E também para a Arm, que tem garantido o apoio financeiro da Apple durante quase mais duas décadas.

