Apple lança nova cor amarela para iPhone 14 e iPhone 14 Plus

Este tipo de "operação de marketing" parece ter vindo para ficar. A Apple nos últimos anos apresenta uma cor nova algum tempo depois da apresentação oficial dos novos iPhones. Depois do iPhone 12 roxo em 2021, do iPhone 13 verde em 2022, chega agora o iPhone 14 amarelo em 2023.

iPhone 14 Amarelo... para animar a primavera

A Apple anunciou hoje uma nova cor amarela para o iPhone 14 e iPhone 14 Plus. Este lançamento, conforme podemos ver na comunicação da empresa, representa a atualização de cor de primavera usual para a linha do iPhone.

O acabamento amarelo estará disponível para encomenda a partir desta sexta-feira, com as primeiras unidades a cehgar aos clientes em 14 de março. A Apple também atualizou a sua linha de acessórios hoje, para que o utilizador possa complementar o novo iPhone amarelo com uma nova capa para iPhone com tema de primavera.

Tal como as cores já lançadas, o iPhone 14 amarelo apresenta laterais de alumínio amarelo e um vidro traseiro amarelo. O amarelo junta-se às opções de cores existentes, que são o Meia-noite, Luz das estrelas, (Product) Red, Azul e Roxo.

A Apple relembra na sua comunicação que este modelo traz um ecrã OLED de 6,1 polegadas e o 14 Plus é maior, com 6,7 polegadas. Os telefones são alimentados pelo chip A15, introduzido pela primeira vez no iPhone 13 Pro. O iPhone 14 introduziu o Photonic Engine, melhorando o desempenho em condições de pouca luz para fotos em todas as câmaras em comparação com a geração anterior: até 2x nas câmaras TrueDepth e Ultra Wide e 2,5x na nova câmara principal.

O Photonic Engine é capaz de preservar texturas subtis, fornecer cores melhores e manter mais informações numa foto através de uma profunda integração de hardware e software.

Recursos de vídeo como o modo Ação e o modo Cinematográfico estão disponíveis na linha do iPhone 14 para ajudar os utilizadores a libertar a sua criatividade. O modo de ação permite um vídeo de aparência suave que se ajusta a tremores e movimentos significativos - mesmo quando o vídeo está a ser captado no meio da ação.

O modo cinematográfico suporta 4K a 30 fps e 4K a 24 fps, permitindo um belo efeito de profundidade de campo que muda automaticamente o foco de maneira simples e intuitiva para capturar momentos no estilo cinema.

Quanto ao preço, nada de novo. O iPhone 14 Amarelo começa nos 139 euros e o iPhone 14 Plus Amarelo começa nos 1189 euros.