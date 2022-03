Rumor: Evento da Apple apresentará um novo modelo do iPhone 13 em verde

Estamos a aproximar-nos do primeiro evento da Apple de 2022. Vários rumores colocam como novidade a apresentação de um novo iPhone SE, a terceira geração, assim como um novo iPad Air e um Mac. Um rumor de última hora refere que a Apple também juntará um novo iPhone 13... mas agora na cor verde!

Esta jogada das cores já aconteceu no passado com o lançamento do iPhone 12 roxo, no evento Spring Loaded.

Estamos a cerca de 24 horas do primeiro evento da Apple do ano. Como tal, os rumores de última hora costumam ser certeiros, pelo menos nos últimos eventos assim aconteceu. Como tal e para não fugir à regra, as "más línguas" dizem que a Apple irá apresentar uma nova cor de um iPhone.

Ora, como tem sido amplamente divulgado, o rumor mais forte é o do iPhone SE 3. Contudo, a cor verde será para um iPhone do ano passado, o iPhone 13.

Se no lançamento do Apple Watch, a empresa de Cupertino apostou numa nova cor, a verde, é então possível que esta cor seja adicionada à oferta do iPhone 13. Nada de novo, dado que o iPhone 12 recebeu a cor roxa no evento Spring Louded.

A ser verdade, então podemos esperar as mesmas especificações dentro deste iPhone 13: dois tamanhos, chip A15 Bionic, sensores de câmara aprimorados e até 512 GB de armazenamento.