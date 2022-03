Estamos a poucos dias do próximo evento da Apple, onde se espera que o iPhone SE 3 e outros equipamentos sejam apresentados. Este será novamente o momento em que muito será revelado, terminando com vários meses de especulação e rumores.

Agora que estamos perto deste momento, surgem novos dados, vindos do conhecido e reputado Ming-Chi Kuo. Sabemos agora quais as cores, armazenamento e muito mais sobre o próximo smartphone da Apple.

Foi num regresso à sua conta do Twitter que o conhecido analista Ming-Chi Kuo revelou mais sobre o iPhone SE 3. Este tem acompanhado de forma direta os desenvolvimentos feitos pela Apple e revelado muito do que estará para ser apresentado.

A mensagem que partilhou na sua conta do Twitter revelou muitas das especificações, bem como outra informação importante. Temos dados sobre a cores a serem apresentadas, o armazenamento a ser disponibilizado e até o SoC da Apple a ser usado.

Assim, vamos ter presente no iPhone SE 3 o conhecido SoC A15, que a Apple apresentou com o iPhone 13 em setembro do ano passado. Além disso, sabe-se que este smartphone vai também trazer suporte para 5G (mmW & Sub-6 GHz), algo que já era avançado.

Some predictions for the coming new iPhone SE:

1. Mass production in Mar'22.

2. Estimated shipments of 25-30 mn units in 2022.

3. Storage: 64/128/256GB.

4. A15 & 5G support (mmW & Sub-6 GHz).

5. Casing: white, black, and red.

6. Similar form factor design to current SE.