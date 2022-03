Linguagem gestual adicionada a Forza Horizon 5

Tal como tudo o resto na vida, o mundo dos videojogos tende a tornar-se cada vez mais inclusivo. Isto pois, independentemente do credo, sexo, orientação sexual, cor, deficiências,... todos temos direito ter acesso ao melhor entretenimento e experiências virtuais que os jogos oferecem.

Nesse sentido, foi revelado recentemente que Forza Horizon 5 recebeu uma atualização gratuita que introduz linguagem gestual no jogo, em várias das cinemáticas existentes.

Trata-se de uma iniciativa inesperada mas extremamente bem-vinda aquela que foi recentemente revelada pela Microsoft e pela Playground Games, na qual foi revelada uma atualização gratuita que o jogo Forza Horizon 5 recebeu, passando a disponibilizar apoio de linguagem gestual.

Nessa comunicação à imprensa, a Playground Games revelou que a American Sign Language (ASL) e a British Sign Language (BSL) chegaram a Forza Horizon 5, através de uma atualização gratuita de conteúdo, no passado dia 1 de março. Trata-se da primeira atualização para um título do Xbox Game Studios com suporte em língua gestual e impactará mais de 300 cenários in-game de Forza Horizon 5.

Para ativar esta funcionalidade basta ir a Definições --> Acessibilidade --> Linguagem de Sinais Picture-in-Picture e permitirá a personalização da colocação da língua gestual picture-in-picture e da cor de fundo, em ASL ou BSL. Criada com a ajuda de membros da comunidade surda, e utilizando atores da comunidade surda para interpretar, foram traduzidas mais de 300 cinemáticas e cut-scenes in-game em toda a história de Forza Horizon 5.

O vídeo acima indicado, apresenta uma reportagem da Microsoft Stories, que inclui entrevistas com a Diretora do Departamento de Acessibilidade da Microsoft, Jenny Lay-Flurrie, o Diretor Criativo de Forza Horizon 5, Mike Brown, o Engenheiro de Software da Microsoft e membro do 'Gaming 4 Everyone Gaming & Disability', Michael Anthony, o consultor da BSL e professor de crianças surdas e com dificuldades de audição, Cameron Akitt, e Tara Voelker, líder dos Xbox Game Studios Accessibility.

Citações do porta-voz da reportagem Microsoft Stories

“Há tantas pessoas com deficiências e pessoas que são surdas. E, há muitas portas fechadas todos os dias. O que quero dizer com isto, é que estamos a lidar de forma consistente e constante com as desigualdades que existem. O facto de eu poder estar no mesmo campo de igualdade que eles, significa que não estou concentrado numa porta fechada.” – Jenny Lay-Flurrie

“Jogar é um aspeto importante da vida de todos, agora mais do que nunca, dado que tantos continuarão a estar socialmente isolados, devido à pandemia.” – Jenny Lay-Flurrie

“Os jogos exigem coisas de ti para poderes experimentá-las. E quando fazes isto, haverá sempre jogadores que encontrarão coisas diferentes, diferentes níveis de desafio. Penso que vamos continuar a insistir e a resolver vários problemas para todas as pessoas durante muito, muito tempo.” – Mike Brown

“Penso que é fácil passar pelo desenvolvimento de um jogo como este e começares a pensar que talvez sejas um especialista no campo da acessibilidade. A verdade é que muito poucas pessoas podem realmente afirmar ser peritos completos na área. Penso que temos de ter a humildade e a capacidade de continuar, fazendo perguntas e tentando ser melhores.” – Mike Brown