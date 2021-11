Análise Forza Horizon 5 (Xbox Series X)

O festival mais conhecido do mundo dos videojogos está de volta: Festival Horizon. O que é o mesmo que dizer que, Forza Horizon 5 está a chegar às Xbox (One e Series X).

Tal como viémos a acompanhar (ver aqui), esta 5ª edição do Festival decorre em pleno México, país que tanto tem de belo como de misterioso.

O Pplware já se lançou na excitação do Festival Horizon e...

Desenvolvido pela Playground Games, Forza Horizon 5 está em plena rampo de lançamento e já tivemos oportunidade de o experimentar.

Tal como já é sobejamente conhecido e mostrámos aqui, Forza Horizon 5 muda de ares e, em boa altura o faz. Com o frio a começar a apertar por cá, o Festival Horizon diz adeus às paisagens rurais mais frias do Reino Unido e diz olá às temperaturas mais calientes do México.

Mas mais que um simples mudar de hemisfério e cenário, Forza Horizon 5 convida-nos também a mergulhar um pouco na cultura mexicana, em particular na história e vestígios Maias que abundam no terreno naquele país da América Central.

Bienvenidos a México!

Sejamos realistas! Forza Horizon sempre se caracterizou por apresentar uma beleza extraordinária nos diferentes cenários por onde passa. Forza Horizon 5 é a confirmação disso mesmo, e em termos gráficos, está simplesmente, um assombro. É, sem exagero, um dos melhores jogos que já tivemos oportunidade de experimentar.

Este México, que a Playground traz em Forza Horizon 5 é inspirado no verdadeiro país e de forma a trazer diversidade ao jogo, a equipa recriou várias regiões, inspiradas na realidade, que vão desde as fantásticas praias paradisíacas à beira do Atlântico, passando por zonas pantanosas e húmidas, não esquecendo as montanhas da cordilheira central ou as regiões desérticas do norte do México... e, claro! Sem esquecer os vilarejos e cidades típicas daquele país.

Convém referir um pormenor bastante importante e influente na criação de uma experiência mais imersiva no jogo. Com efeito, e graças à capacidade de processamento da Xbox Series X, o jogo consegue a proeza de desenhar a paisagem (a distância que é mostrada no ecrã) francamente mais distante em Forza Horizon 5. É um pormenor mas que faz toda a diferença visual, quando estamos ao volante dos carros e vamos a apreciar os inumeros pormenores da paisagem.

Como seria de esperar, as principais zonas arqueológicas, como Tullum e Chichén Itzá encontram-se presentes no jogo e, se pode ser verdade que não estão exatamente idênticas às reais, estão competentes no seu objetivo de divulgação.

Aliás, são esses motivos arqueológicos e culturais que acabam por dar o mote a algumas das novidades de Forza Horizon 5, as Expedições. Mas já lá iremos...

Quem joga Forza Horizon 5 vai reparar claramente que o mapa apresentado, é maior que o do jogo anterior, correspondendo a um vasto labirinto de estradas, lugarejos, florestas, pântanos, praias,... e onde vão surgindo dezenas e dezenas de ícones que correspondem às centenas de eventos existentes a qualquer momento, e nos quais podemos participar. Sejam corridas multiplayer, eventos sazonais, eventos da comunidade, radares de velocidade para fazer disparar, placards de XP para destruir... há tanta abundância que por vezes se pode tornar um pouco exagerado.

Para quem conheça o México ou saiba das particularidades do clima tropical que o caracterizam, sabe perfeitamente que em termos climatéricos, o país consegue apresentar vários extremos opostos. Tão depressa pode estar a fazer um Sol magnifico como de um momento para o outro, tudo pode descambar e cair uma chuvada intensa. A Playground Games tomou também isso em conta e incluiu em Forza Horizon 5, efeitos atmosféricos dinâmicos que promovem essas mudanças repentinas no estado do tempo e que afetam e bastante a condução, especialmente quando em corrida.

Até o pormenor da abundância de Citroen Carochas (que é real) está representada no jogo.

As máquinas de Forza Horizon 5

Desde o primeiro jogo que Forza Horizon apela muito ao espírito competitivo de cada um, mas, por outro lado, também pisca o olho ao colecionador que há em cada um de nós. Forza Horizon 5 não deixa os créditos por mão alheia e mantém o espirito.

Independentemente de se querer competir, passear ou apenas coleccionar veiculos... de se gostar de Drift, de corridas TT ou de monstros de velocidade... Forza Horizon 5 tem oferta para todos os gostos. Isso é uma certeza.

E mais! O final de cada evento, como quase tudo no jogo, termina com recompensas e o bichinho vai crescendo. Isto faz com que os jogadores se sintam impelidos a querer mais, sempre mais. Mais um carro, mais um emote, mais um par de meias... bem... se calhar as meias, nem por isso.

Forza Horizon 5 não perde nada desse ADN que representa parte da beleza dos jogos anteriores. Com mais de 500 carros disponíveis, mais de 500 estradas para descobrir, 11 tipos de zona (biomas) distintos, e muito KM2 para descobrir, Forza Horizon 5 é um gigantesco parque de diversões sobre rodas.

E parte da diversão desde sempre passou pela oportunidade de conduzir/possuir os bólides dos nossos sonhos. Com tantos carros ao nosso dispor, não interessa o tipo de veículo que o jogador prefira, ou o tipo de condução que mais goste, haverá sempre muito, mas mesmo muito, para fazer e descobrir em Forza Horizon 5.

Todos os carros sentem-se francamente diferentes na sua condução e o impacto dos diversos terrenos, associados à maneabilidade de cada um, recria experiências de condução completamente distintas. A condução está mais apurada em relação ao jogo anterior. Não se trata de nenhuma revolução mas nota-se uma maior precisão na condução e impacto do terreno e das melhorias no seu comportamento em estrada. No entanto, deixo um alerta. Forza Horizon 5 é um jogo mais relacionado com a diversão que a simulação pura de condução.

Neste capitulo, devo referir que o sistema de danos e respetivos impactos poderiam estar melhor desenhados, mantendo-se quase inalterados em relação a Forza Horizon 4.

A condução está responsiva tal como os jogos anteriores nos habituaram. Nem outra coisa seria de esperar e isso transmite-nos uma maior fluidez nas manobras e nas gincanas que produzimos durante as corridas, enquanto lutamos por mais um metro de vantagem sobre um adversário.

O jogo não é demasiado dificil e, tal como os anteriores, tende até a ser bastante generoso. De qualquer forma, conta com inumeras opções e definições de ajuda que podemos parametrizar para tornar a nossa aventura o mais tranquila possivel.

Outro aspeto facilmente identificavel, é que a componente sonora (sons dos carros) foi claramente afinada em Forza Horizon 5. Cada carro tem o seu ronronar do motor, ou o seu grito de aceleração especifico e poucos são semelhantes entre si.

Tal como acontecia nas edições anteriores, quase tudo pode ser tunado nos carros, mantendo assim toda a excitação de redesenhar os nossos bólides preferidos com acessórios e melhorias diferentes.

Para os amantes de Drift, a Playground implementou um novo efeito visual de borracha queimada que, deixem que vos diga: está soberbo. Fazer um drift 180º no asfalto lança agora uma fumarada que quase se sente o cheiro, de tão bem desenhada que se encontra.

Trata-se de um exemplo de algumas melhorias que a Playground implementou e que também se notam ao nível da poeira, do cascalho, da areia (tempestades de areia, estão brutais), da relva, das árvores, dos pingos da chuva...

Os mais de 500 carros estão soberbos com uma atenção ao detalhe que deslumbra. Os exteriores estão simplesmente impecáveis. Estão simplesmente deliciosos quase parecendo reais. Para apreciadores, será fácil perderem vários minutos a admirarem os seus carros coleccionados, certamente. Pormenores como os reflexos nos vidros e nas carroçarias (em particular nos metalizados) roçam a perfeição.

Também os interiores receberam melhorias e, se em Forza Horizon 4, o cockpit de cada carro estava extraordinário, em Forza Horizon 5 está simplesmente impecável. No capítulo gráfico, Forza Horizon 5 é o melhor jogo de carros que já tivemos oportunidade de experimentar.

O único senão, vem também num pormenor. No decorrer das corridas, quando temos adversários atrás, os espelhos retrovisores, desempenham o seu papel de forma competente (permitem inclusive identificar a marca do perseguidor), mas, com que destoa um pouco, faltando alguma nitidez extra.

Uma coisa que considero importante e até mesmo didática é o facto de Forza Horizon 5 se preocupar em mostrar o México tal como é, e dar a conhecer (apesar de forma supérflua) os vestígios da grande civilização Maia, tal como os locais Tullum e Chichén Itzá.

A equipa da Playground acabou por incutir estes pontos de referência cultural de uma outra importância. As Expedições, um conceito novo em Forza Horizon 5, correspondem a viagens até esses locais emblemáticos da cultura local, e permitem lançar bases para competições das mais variadas categorias de veículos, ao mesmo tempo que revelam esses mesmos locais. As Expedições acabam por se assemelhar um pouco, a como se fossem missões dentro da campanha geral de Forza e, por sua vez permitem que o novo sistema Accolades ganhe forma.

Os Accolades (são centenas) são, basicamente vários grupos de Achievements que Forza Horizon 5 apresenta e que se encontram divididos pelas diferentes categorias do jogo. Acabam dessa forma por ter, uma ligação direta com alguns eventos/corridas/carros apresentando objetivos concretos para serem cumpridos.

Por exemplo, um dos primeiros é tirar uma foto a uma Estátua de Onix em Chichén Itzá. É uma forma de, por um lado, dar um seguimento mais retilíneo ao jogo, ou seja, uma linha de orientação e, por outro lado, representa uma nova forma de incentivar os jogadores a investir mais no jogo, nos carros e no próprio mundo deste México.

Cada um desses objetivos garante prémios que tanto podem ser XP, dinheiro, carros, Emotes,... e mais importante que isso, permite-nos aceder a novas zonas do México e assim continuar com a nossa descoberta do Horizon Festival.

Ao desbloquear um novo Accolade, desbloqueamos também novos desafios e competições relacionadas com o tipo de Festival que acabámos de desbloquear (Road Racing, Cross-Country, Dirt Racing...). E por aí adiante...

Por outras palavras, os Accolades permitem-nos adquirir prémios, ganhar XP, evoluir no jogo e desbloquear as diferentes zonas do Festival Horizon.

A condução está mais refinada e com uma física mais ajustada em relação ao comportamento dos carros nos diferentes pisos. E isso faz com que haja um processo gradual de conhecer esses comportamentos de cada carro, para melhor proveito tirar dele. Aquele pormenor de saber qual o limite de velocidade correto para fazer uma curva apertada em piso molhado sem ele fazer derrapar, qual a melhor altura para travar para ele não sacarmos um pião, a melhor forma de acelerar a saída de uma curva para ele não perder tracção...são tudo pormenores que, já havendo em Horizon 4, têm uma afinação superior em Forza Horizon 5.

E isso reproduz-se numa qualidade de condução diferenciada mas, emocionante. É simplesmente fantástico ter a oportunidade de apenas pegar num dos nossos carros preferidos e levá-lo a passear pelas magnificas paisagens do México de Forza Horizon 5.

E depois, o jogo encontra-se repleto de pormenores que fazem a diferença. Por exemplo, no final de cada corrida, o jogo apresenta um replay em camara lenta da chegada na meta mas, em vez de ser como na edição passada, de apenas vermos o nosso carro a cruzar a linha, agora assistimos ao final tal e qual como foi. Ou seja, se estávamos em competição renhida com um adversário, vemos a chegada no calor da disputa pela posição.

Por exemplo, outro pormenos como as árvores e arbustos a abanar ao vento, ou as paredes de areia provocadas pelas tempestades de areia que nos impedem de ver alguma coisa a várias dezenas de metros, as chuvadas que dificulta a visão e o controlo dos carros, a beleza do Sol a pôr-se por detrás de uma montanha ou então a refletir na água da praia enquanto um porta-contentores espera ao fundo. O Mundo de Forza Horizon 5 está mais orgânico que alguma esteve antes na série.

De lamentar as ocasionais situações em que os carros NPC desaparecem à nossa frente quando o ciclo de vida deles termina. E outro aspeto que não gostei: não podemos conduzir o reboque na perspectiva de dentro da cabine.

Creio que uma das maiores proezas de Forza Horizon 5 (e nos restantes jogos da série) é que não nos obrigam a nada. O jogador pode simplesmente entrar numa sessão com o objetivo de descontrair e conduzir os seus carros preferidos. Apenas conduzir e tirar o máximo proveito dessa condução.

O jogo encontra-se também um pouco mais social e o Forza Link permite-nos várias formas de interagir com os restantes jogadores online. Por exmeplo, permite solicitar a outros jogadores para participar num evento próximo ou indicar a localização de um Celeiro (onde estão os carros clássicos escondidos) próximo.

Ahhhh... e podemos oferecer carros a amigos!

Por fim, uma palavra para as possibilidades de personalização, tanto dos carros como do nosso personagem que, como estamos habituados, se encontram épicas na quantidade e diversidade de opções.

Veredicto: Haveria muito mais para dizer acerca de Forza Horizon 5 mas, acredito que melhor que ler estas palavras, será cada jogador pegar no voltante de um dos bólides do jogo e começar a descobrir este novo México que a Playground traz. Forza Horizon 5 é uma aventura sobre 4 rodas onde se consegue encontrar diversão, competição, momentos de relax, e muito mais. É um jogo imperdivel para quem goste de uma jogabilidade descontraída ao volante dos seus carros preferidos.