Aos poucos e poucos, vai-se revelando Forza Horizon 5

Forza Horizon 5 é um dos jogos mais antecipados para este final de ano de 2021. O México será o pano de fundo do jogo e pelas imagens que temos vindo a assistir, parece que vai ser muy caliente.

Ao longo dos últimos meses a Playground Games tem vindo a revelar novidades sobre o jogo e mais recentemente foi o multiplayer de Forza Horizon 5 que esteve em destaque.

A equipa da Playground Games, tem vindo a revelar ao longo dos últimos meses, muitas (e boas) novidades sobre o sucessor do brutal Forza Horizon 4: Forza Horizon 5.

Com honras de lançamento para a Xbox Series X, é um daqueles jogos que faz a delícia de quem tem consolas Xbox. É, portanto, um dos títulos mais aguardados deste final de ano e, pelo que já se sabe e tem vindo a ser partilhado, parece ter todo o potencial para arrasar (tal como fez Forza Horizon 4).

Com o México como palco das acrobacias a Playground Games tem vindo a revelar as principais novidades e recentemente revelou o multiplayer de Forza Horizon 5.

Como parte deste livestream, a equipa mostrou uma série de formas, como os jogadores de Forza Horizon 5 poderão conduzir lado a lado com amigos e adversários, incluindo: jogabilidade nas mini missões da Horizon Arcade, Bullseye e Pinata Pop; bem como jogar Eliminator em modo multiplayer.

O Team Adventure foi substituído pelo Horizon Open, que incluirá várias opções, e teremos o regresso do "battle royale", The Eliminator.

Tempo para ver ainda o novo Horizon Tour, um modo casual para quem quiser explorar o México (fictício) sem pressão enquanto participa de corridas cooperativas para até seis jogadores.

Condução mais terra-a-terra

Tal como também pode ser visto no vídeo acima, uma das grandes preocupações de Forza Horizon 5 passou por alterar (de forma positiva) a condução e a forma como os jogadores sentem os carros.

A equipa da Playground Games fez um esforço em tornar os carros mais orgânicos nas suas conduções e que fizessem sentir aos jogadores que existe uma real ligação entre os veículos e o piso onde aceleram. Cada carro (e respetivos pneus) tem um comportamento específico pelo que, segundo os responsáveis do jogo, conduzi-los será uma experiência diferente para cada um.

O multiplayer baseia-se num sistema de drop in-drop out, ou seja, os jogadores entram e saem das sessões uns dos outros sem grandes problemas de logística. Segundo o que é referido no vídeo, isto não terá grande impacto na progressão na campanha de cada um.

Com efeito, o jogador pode fazer uma partida com outros jogadores, sair e fazer apenas a solo... tudo de uma forma suave e transparente.

Centenas de carros

Entretanto, são mais de 400 os veículos já prometidos para Forza Horizon 5. Diversidade não falta, havendo certamente carros para todos os gostos e necessidades.

A ação de Forza Horizon 5, que dará completa liberdade aos jogadores para explorar e participar nos diferentes eventos, decorre no calor do México mas... antes que comecem a tirar as toalhas de praia e os óculos de sol, deixem-me dizer-vos que este México (fictício) terá um pouco de tudo, no que toca a ambientes.

Sendo o México, é claro que não poderiam faltar as florestas tropicais e zonas de litoral mas, a Playground incluiu também outras zonas distintas como canyons mexicanos, zonas áridas e desertos, florestas tropicais, pântanos húmidos e zonas montanhosas (até vai haver um vulcão).

É claro, que também vão haver corridas citadinas à mistura, mas tudo isto quer dizer que o jogo vai ser extremamente diversificado e com este leque de diferentes biomas e respetivos terrenos, a condução vai ser ainda mais distinta para cada carro.

Isto, a acreditar nas palavras dos responsáveis da Playground, quando referem que a simulação de condução dos veículos será mais eficiente e mais diferenciada.

Seja como for, os jogadores terão um leque imponente de veículos para adquirir, o que transforma Forza Horizon 5 numa gigante caderneta digital de cromos de carros.

A estreia de vários carros está prometida para Forza Horizon 5, incluindo o Ford Super Duty F-450 DRW 2020, o Jaguar Sport XJR-15 1991 e o Porsche Taycan Turbo S 2020 totalmente elétrico, juntamente com os nossos carros de capa, como o Mercedes-AMG ONE e o Ford Bronco Badlands 2021.

Todos os carros do jogo podem ser vistos no modo Forzavista, onde os jogadores se poderão deliciar a ver cada pormenor de cada detalhe com o recurso ao ray tracing.

Dia 9 de novembro é o dia em que Forza Horizon 5 acelera rumo às consolas Xbox.