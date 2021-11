Bosch e Universidade Minho apresentam tecnologias inovadoras para a mobilidade

O evento de hoje centrou-se essencialmente na mobilidade e digitalização da indústria. A gigante alemã, em parceria com a Universidade Minho, apresentaram os resultados da parceria de inovação, para os quais contribuíram mais de 750 pessoas, por parte da Universidade do Minho, alunos, doutorandos, investigadores, engenheiros e professores, para além dos colaboradores da Bosch alocados a estes projetos de inovação.

O evento ‘Next – Driving Tomorrow’ marcou o encerramento da terceira fase de projeto de I&D em parceria entre a Bosch e a UMinho.

Next – Driving Tomorrow ou a visão futurista da mobilidade

A Bosch e a Universidade do Minho (UMinho) apresentaram em Braga, esta terça-feira, dia 9 de novembro, os resultados da maior parceria de inovação no país nos domínios da mobilidade do futuro e transformação digital da indústria.

Desde o seu início em 2013, resultaram desta parceria o registo de mais de 70 patentes, no qual foram investidos um total mais de 165 milhões de euros. A parceria inovadora entre indústria e academia conta com o apoio financeiro do Governo português e tem contribuído para a criação de conhecimento tecnológico crítico e o aumento da competitividade de Portugal no mercado mundial.

Os resultados que hoje aqui apresentamos reforçam o valor estratégico que esta parceria teve, tem e queremos que continue a ter no futuro, não apenas ao nível da inovação, mas também da criação de emprego científico e qualificado. Desta parceria e das sinergias criadas entre a Bosch e a Universidade do Minho resultam soluções tecnológicas inovadoras que estão a redefinir a mobilidade e os veículos do futuro.

Afirmou Carlos Ribas, representante da Bosch em Portugal e administrador técnico da Bosch em Braga.

No evento “Next – Driving Tomorrow”, realizado no Altice Fórum Braga, que contou com a presença do Primeiro-ministro, António Costa, do Ministro da Economia e da Transição Digital, Pedro Siza Vieira, do Secretário de Estado Adjunto e da Economia, João Neves, do Secretário de Estado da Internacionalização, Eurico Brilhante Dias, do Presidente da Câmara Municipal de Braga, Ricardo Rio, do Presidente da Câmara Municipal de Guimarães, Domingos Bragança, e outras entidades, os investigadores da UMinho e os engenheiros da Bosch envolvidos nas diferentes linhas de investigação, apresentaram as principais tecnologias desenvolvidas a partir de Braga que vão marcar o futuro da mobilidade autónoma e conectada.

Estes resultados vêm demonstrar a justeza da visão de todos aqueles que, no Governo de Portugal, na Bosch e na Universidade do Minho, apostaram nesta parceria, proporcionando os meios necessários ao seu desenvolvimento, e também a qualidade das pessoas e das estruturas que lhe vêm dando corpo, em múltiplos projetos e iniciativas.

Referiu o Reitor da UMinho, Rui Vieira de Castro.

O responsável pela instituição de ensino sublinha que os mesmos “mostram que a colaboração entre a Universidade e a Indústria tem todas as condições para ser, também em Portugal, um fator decisivo de modernidade e de progresso”.

Bosch e Universidade do Minho cooperam para a transformação digital da indústria

Ao longo destes anos, as equipas da Bosch e da UMinho têm estado focadas no desenvolvimento de tecnologia essenciais para que o veículo seja capaz de detetar o ambiente circundante e tomar decisões com base em inteligência artificial e sensores.

O trabalho de mais de 750 profissionais altamente qualificados da Bosch e da UMinho resultou no desenvolvimento de soluções que dão resposta às capacidades exigidas para o futuro da mobilidade: sensores LiDAR e de condição de piso para a capacidade de perceção a 360.º; sensor Automotive Precise Positioning para a capacidade de localização; sensores para a monitorização de condutor e passageiros no interior do veículo autónomo; sistemas de comunicações entre veículos e infraestruturas, entre outros.

A parceria de inovação entre a Bosch e a Universidade do Minho tem-se revelado desde início uma mais-valia tanto para o desenvolvimento da indústria como da academia, afirmando-se como um exemplo de colaboração entre a universidade e a empresa em Portugal.

Os resultados alcançados com as tecnologias desenvolvidas, o número de patentes registadas e a qualidade dos artigos científicos publicados consolidam a Bosch como estando na vanguarda da mobilidade do futuro e da transformação digital em Braga, e reforçam Portugal como um país de referência na inovação e no desenvolvimento da indústria automóvel. Para alcançarmos o que hoje apresentámos aqui, a parceria com a Universidade do Minho foi um fator determinante.

Concluiu Carlos Ribas.