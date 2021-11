Grécia vai eletrificar as suas ilhas com a ajuda da Citroën e da Volkswagen

Aos poucos, estamos a ver os países a eletrificar a sua frota, adotando medidas de incentivo ao aumento dos carros elétricos. A juntar-se à lista, que ainda não é longa, está a Grécia, que pretende que as suas ilhas habitadas se tornem ambientalmente sustentáveis.

Para isso, contará com a ajuda da Citroën e da Volkswagen.

Num esforço para cumprir o objetivo a que se propôs - de reduzir as suas emissões nocivas, em pelo menos 55%, até 2023 -, a Grécia pretende tornar as suas ilhas habitadas em espaços mais amigos do ambiente. Então, levará a cabo uma campanha nacional chamada “GR-eco Islands”.

De acordo com o Ministério da Energia, a pequena Chalki, uma ilha perto de Rodes, será a primeira a receber a iniciativa. Nesse sentido, a Grécia garantirá que toda a energia para alimentar a ilha será elétrica e produzida numa instalação solar de 1 megawatt.

Além disso, a ilha também receberá um conjunto de veículos elétricos e será equipada com estações de carregamento. Para isso, a Grécia contará com a ajuda da Citroën, que fornecerá seis veículos elétricos: dois quadriciclos Ami para a polícia e a Guarda Costeira, dois hatchbacks C4 para o município, e uma carrinha Jumpy.

A Volkswagen também está a ajudar a Grécia a atingir os objetivos ambiciosos

De acordo com a Automotive News, também a Volkswagen se juntou, em junho, ao governo da Grécia, num projeto piloto semelhante, mas na ilha Astypalea. O importador grego da Volkswagen vai fornecer veículos elétricos às empresas de aluguer locais e aos serviços de partilha de automóveis. De acordo com um comunicado de imprensa emitido pela Volkswagen, serão também cedidos vaivéns elétricos e um ID.4 elétrico, sendo este último destinado à polícia local.

Mais do que isso, a Volkswagen está a ajudar a ilha grega a instalar uma rede de estações de carregamento e a construir uma infraestrutura de fornecimento de eletricidade sustentável.

Segundo o primeiro ministro da Grécia, Kyriakos Mitsotakis, eventualmente, todas as ilhas do país serão neutras em carbono.

