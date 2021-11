Assistente Virtual IPBRICK usa IA para serviços de atendimento personalizados

É uma das grandes novidades da versão 7.0 do IPBRICK OS e promete revolucionar o atendimento. A Solução de Voicebot (Assistente Virtual) da IPBRICK, permite automatizar e otimizar os processos de atendimento por voz, 24 horas por dia, 7 dias por semana, sem filas nem tempos de espera.

Conheça todas as funcionalidades.

O Assistente Virtual IPBRICK consegue entender a linguagem utilizada pelo cliente, compreende a sua intenção e dá-lhe uma resposta personalizada, tendo inclusive capacidade para manter um diálogo. A construção do diálogo é, por isso, fundamental, para que o Assistente seja capaz de dar as respostas mais acertadas. Para isso, é necessário “alimentar” o sistema, introduzindo-lhe informação ou dando-lhe a possibilidade de ir ler essa mesma informação a plataformas internas ou externas da empresa/organização.

Esta revolução no atendimento aumenta a satisfação dos clientes que estão cansados de passar horas ao telefone para resolver questões, na maioria das vezes, simples e que não necessitam de intervenção humana direta. Desta forma, as empresas permitem que os seus colaboradores se mantenham dedicados ao atendimento de questões mais complexas. Ainda assim, a existência desta solução não impede, se necessário, um atendimento direto via telefone ou outro canal disponibilizado

IPBRICK OS – Interface de configuração Assistente Virtual

O IPBRICK OS versão 7.0 disponibiliza, na sua base, um conjunto de ferramentas e interfaces que permitem a configuração e personalização dos fluxos de chamadas de acordo com as necessidades de cada cliente.

Esta tecnologia permite a interação com outras aplicações, possibilitando a obtenção e consulta de informações que vão definir o seguimento a dar às chamadas de voz. Mediante as necessidades, podem ser despoletadas ações de consulta de informação na Gestão Documental e Processos (iPortalDoc), integrar de forma transparente com a solução de CallCenter IPBRICK, consultar informação em aplicações externas à IPBRICK (via webservices), ou ainda em bases de dados externas às empresas/organizações.

IPBRICK OS tem interface simples para configuração e personalização do Assistente Virtual

A informação obtida é processada com recurso a técnicas de inteligência artificial que em conjunto com sistemas de fonética avançada, assegura que os processos de atendimento são tratados de forma totalmente automatizada. Esta automatização dos processos de atendimento por voz, com recurso a tecnologia IPBRICK, é aplicável aos mais diferentes setores de atividade: Saúde, Hotelaria, Banca, Serviços Financeiros, Serviços de Apoio ao Cliente e muito mais.

Funcionalidades do Assistente Virtual IPBRICK

Permite a configuração de um número ilimitado de Voicebots;

Suporte para a configuração e integração com soluções de STT (speech-to-text) e TTS (text-to speech);

Interface (frontend web) para gestão e configuração dos Voicebots;

Interface para gestão e configuração dos fluxos de chamadas, recorrendo a Inteligência - Artificial;

Reconhecimento de fala/textos com base em Inteligência Artificial;

Suporte para configuração de Voicebots para diferentes idiomas;

Integração nativa com a central telefónica e respetivas funções de atendimento disponibilizadas (Filas, IVRs, Grupos de atendimento, Sequências, entre outras):

Integração com sistema de Gestão Documental e Processos (iPortalDoc);

Integração com outras plataformas/aplicações, possibilitando a interação e tomadas de decisão sobre as chamadas de voz em tempo real;

Permite a integração e utilização em sites web;

Gravação e arquivo, no sistema de Gestão Documental e Processos, das chamadas recebidas ou efetuadas pelos assistentes virtuais.

AQUI encontra mais informação sobre o Assistente Virtual IPBRICK.