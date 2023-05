LEGO tem uma prenda para os nostÃ¡lgicos: uma arcade dedicada ao PAC-MAN

Se pertence à fornada de 1980, certamente, já se viu a perder algumas horas de jogo nas famosas arcade. A LEGO sabe-o e está pronta para desafiar os mais nostálgicos com esta novidade.

Em parceria com a Bandai Namco, a LEGO lançou uma máquina de jogos de arcade especial. Ideal para as salas dos mais nostálgicos, é uma versão especial do famoso PAC-MAN e estará à venda em breve, no dia 4 de junho de 2023.

Após 2.651 peças, o conjunto da LEGO dá forma a uma máquina de jogos de arcade, permitindo recriar aquelas que fizeram a infância de tanta gente. Além da máquina, a marca assegurou que também o PAC-MAN está presente nesta ode aos anos 1980.

Apesar de ainda não estar disponível para venda, no website da LEGO já é possível saber que a "Máquina de PAC-MAN" custará 269,99€. O conjunto surge 43 anos após a primeira demonstração pública do jogo pela Bandai Namco.

Infelizmente, não é possível jogar, de facto, o PAC-MAN nesta arcade. Contudo, a LEGO entrega-a com uma manivela na parte lateral, que permite mover as peças pelo labirinto do jogo. Além disso, na parte inferior da máquina de jogos de arcade encontra-se um botão, com o clássico Start Game. Ao premi-lo, ilumina-se uma ranhura decorativa para moedas.

Leia também: