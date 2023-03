Aprenda a instalar o Rocky Linux 9.1 (o novo centOS)

Em 2020 a Red Hat “matou” a distribuição Linux CentOS. Hoje vamos aprender como podem instalar o Rocky Linux 9.1 que tem como missão "substituir" o CentOS, oferecendo ainda mais funcionalidades. Vejam como é fácil a instalação.

O Rocky 9 segue os passos do Red Hat Enterprise Linux 9, oferecendo os mesmos novos recursos que a versão empresarial da empresa. Atualmente está já disponível a versão 9.1, que pode ser descarregada numa versão mínima (com os pacotes essenciais e sem ambiente gráfico), ou então a versão DVD com 8,4 GB que é a versão completa. O Rocky 9 está disponível para arquiteturas x86_64, ARM64 (aarch64), ppc64le e s390x.

Instalar o Rocky Linux 9.1 usando o VMWARE

A VMWare é uma das marcas de referência no mundo da virtualização. O VMware Fusion é um software para virtualização de sistemas desenvolvidos para computadores da marca da maça.

O VMware Fusion permite que Macs com CPU Intel executem sistemas operativos como o Microsoft Windows, Linux, NetWare ou Solaris em máquinas virtuais, juntamente com o sistema operativo Mac OS X usando uma combinação de paravirtualização, virtualização de hardware e recompilação dinâmica. Se tem uma máquina com Windows pode usar o VMware Player ou o VirtualBox.

Para proceder à instalação, basta obter a ISO aqui e seguir os seguintes passos.

#1 - Criar uma nova máquina virtual e indicar qual o sistema operativo a instalar

#2 - Indicar o tipo de firmware

#3 - Rever configurações da máquina virtual. Devem também indicar com que nome querem gravar a máquina virtual.

#4 - Instalação do Rocky Linux

Na interface de boot do Rocky Linux devem escolher a opção Install Rocky Linux 9.1

#5 - Escolham o idioma usado durante o processo de instalação

#6 - Na interface de resumo da instalação, é obrigatório que indiquem o Destino da Instalação (disco virtual) e definam uma password para o utilizador root. Depois das configurações feitas é só carregar em Iniciar Instalação.

Depois é só esperar alguns minutos para que a instalação do Rocky Linux 9.1 finalize. De referir que para este tutorial procedemos à instalação da versão minimal que não possui ambiente gráfico de trabalho. De referir que a versão DVD do Rocky 9 vem com o GNOME 40 como ambiente de desktop por omissão.

Rocky