Microsoft poderá lançar uma torradeira no formato da consola Xbox Series S

Já não é a primeira vez que aqui falámos de produtos cujo design foi inspirado na consola Xbox Series S da Microsoft, tal como um frigorífico e uma mala de viagem. Mas agora a empresa de Redmond poderá surpreender ao lançar uma torradeira gamer no formato desta sua consola.

Consola Xbox Series S da Microsoft transformada em torradeira

Hoje trazemos mais uma notícia insólita que muitos não esperavam. De acordo com as informações reveladas na rede social Twitter, a Microsoft poderá lançar uma torradeira no formato da sua consola Xbox Series S. A publicação revela algumas das especificações técnicas deste equipamento, como a possibilidade de tostar duas fatias de pão de tamanho padrão, com espaço para pães de até 40 mm de espessura. Tem até 6 níveis diferentes de intensidade de forma a personalizar o torrado de cada pão ao gosto de cada pessoa e um consumo energético de 800W.

Tal como as torradeiras convencionais, este modelo inspirado na Xbox Series S também traz uma bandeja na zona inferior de forma a não acumular migalhas de pão no interior do equipamento. E tirando a parte do design, praticamente tudo o resto se assemelha a uma torradeira dita 'normal' das que costumamos ter nas nossas casas.

Outros detalhes revelados indicam que esta torradeira gamer pode ser lançada ainda neste ano de 2023 por um preço a rondar os 60 euros.

Portanto, caso esta informação se revele na realidade, pois a Microsoft ainda não confirmou o anúncio deste produto, então esta será a torradeira de sonho dos gamers, nomeadamente daqueles que têm Xbox e preferem as consolas da Microsoft às das marcas concorrentes no mercado.