Depois de frigorífico, Xbox Series S transforma-se em mala de viagem

Em meados de junho deste ano, demos a conhecer que a Microsoft havia transformado a sua consola Xbox Series X num frigorífico. A ideia nasceu de uma brincadeira, mas a empresa transformou-a numa realidade insólita.

No entanto, a empresa de Redmond não ficou por aqui nas criações fora do normal e agora transformou o modelo Xbox Series S numa mala de viagem.

Muitas marcas tecnológicas têm também o seu lado mais irreverente, e a Microsoft é uma delas. E essa faceta ficou provada com o anúncio do seu mini frigorífico inspirado na consola Xbox Series X.

De acordo com a empresa, o eletrodoméstico tecnológico será o mais potente do mundo e usa a arquitetura de arrefecimento de velocidade da Xbox. Nele vão caber pouco mais do que uma dezena de latas e será lançado no final deste ano de 2021.

Xbox Series S transforma-se em mala de viagem

Como se esta ideia anterior não bastasse, a empresa resolveu também pegar na sua consola Xbox Series S e transformá-la numa autêntica mala de viagem.

A ideia nasceu de uma parceria entre a Xbox Austrália e Nova Zelândia e a empresa se bagagens July. Por sua vez, a mala de viagem do modelo Series S é bastante parecida com a consola da Microsoft, até mesmo porque inclui o arrefecimento circular na zona lateral.

A mala de viagem tecnológica foi agora enviada a alguns influencers, como forma de promoção do jogo Flight Simulator para a consola.

Para além disso, a Microsoft está ainda a sortear um exemplar desta mala para os fãs do Twitter. Mas este será um exclusivo para a Austrália e Nova Zelândia.

Esta nova criação da empresa de Redmond não virá vazia. Muito pelo contrário, pois consigo traz uma consola Xbox series S e um comando. Por sua vez, os exemplares enviados aos influencers contam com a Gamertag impressa na parte traseira da mala.