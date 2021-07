Um dos momentos mais esperados é sempre a apresentação de resultados trimestrais da Apple. A gigante de Cupertino escolhe sempre o final do mês seguinte para revelar os dados do trimestre anterior, que por norma são crescentes.

O segundo trimestre de 2021 seguiu a linha dos anteriores e este foi mais um momento de recordes. As vendas cresceram e o iPhone 12 foi um dos responsáveis pelos excelentes resultados que a Apple revelou agora.

Mais um trimestre de receitas para a Apple

Os últimos trimestre da Apple têm sido muito positivos no que toca a resultados financeiros. A cada três meses a marca de Cupertino tem revelado números cada vez mais elevados, tanto na receita como nos lucros.

O mais recente trimestre de 2021 seguiu esta linha e a marca apresentou agora os seus resultados. Nestes 3 meses a Apple 81,43 mil milhões de dólares de receita, um crescimento de 36% face e novo recorde para o trimestre de junho. Em termos de lucros, a marca declarou 21,7 mil milhões de dólares.

iPhone dominou as vendas e foi importante

Este é, por norma, um trimestre pouco positivo para as vendas do iPhone, mas ainda assim este ano revelou um cenário oposto. O valor deste trimestre foi 50% superior ao do mesmo período de 2020, contando com 39,6 mil milhões, quase metade da receita declarada.

No que toca aos serviços da Apple, o desempenho voltou a ser muito acima do esperado. Esta área é das que mais tem crescido e conta agora com 17,5 mil milhões de receita. Este valor representou um crescimento de 33% face ao passado.

Outras áreas impulsionam resultados

Na categoria “vestíveis, casa e acessórios”, onde temos o Apple Watch, o HomePod mini e as novas AirTags, a marca declarou um crescimento de 36%, com 8,8 mil milhões de dólares. Já o iPad e os Mac tiveram um desempenho mais modesto com 8,2 mil milhões no Mac e 7,37 mil milhões para o iPad.

Estes voltam a ser resultados fantásticos para a Apple, que volta a bater recordes, neste caso para o trimestre. A ajuda do iPhone foi essencial e as suas vendas dispararam, em especial face a 2020.