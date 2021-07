Flight Simulator vai necessitar de quase 100 GB de espaço na Xbox Series X/S

Os jogos eletrónicos estão cada vez com mais qualidade, o que faz as delícias dos gamers em todo o mundo. No entanto, todas essas melhorias representam quase sempre também um aumento de espaço que é necessário nos equipamentos onde são instalados.

Neste sentido, foi recentemente revelado que o jogo Flight Simulator da Microsoft vai necessitar de quase 100 GB de espaço nas consolas Xbox Series X e Series S.

Flight Simulator é um popular jogo de simulação de voo da Microsoft, lançado no ano de 1982. Destinado para uso doméstico, o jogo conta já com 14 títulos disponíveis.

O Microsoft Flight Simulator (MFS) vai ser lançado no próximo dia 27 de julho para as novas consolas Xbox Series X e S, também da empresa de Redmond. E as informações indicam que os utilizadores vão ter mesmo que arranjar espaço se quiserem simular voos.

Flight Simulator precisa de 100 GB Xbox Series X/S

Se gosta mesmo do jogo Flight Simulator e tem uma Xbox Series X ou Series S, então deve começar a definir prioridades de armazenamento. Isto porque, de acordo com a página do jogo no Game Pass, o Flight Simulator vai ocupar cerca de 97,2 GB de espaço no SSD das consolas para a instalação inicial. Portanto, se quiser jogar, reserve então quase 100 GB para acomodar este poderoso, e pesado, jogo.

Portanto, no caso de ter um modelo da Xbox Series S, que conta com um SSD de 512 GB, necessitará então de cerca de 20% desse armazenamento para conseguir instalar o MFS. Já se possuir a Xbox Series X, com 1 TB de espaço disponível, então ficará mais folgado ao nível de espaço.

Em agosto de 2020, o jogo chegou para PC requerendo 150 GB livres para instalação na Steam e 127 GB na Microsoft Store. Contudo, depois de algumas atualizações, o espaço necessário foi reduzido para cerca de 83 GB.

Ainda assim, para a Xbox Series X/S são necessários perto de 15 GB a mais comparativamente aos PCs.