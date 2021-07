Apple consegue registo de patente para Touch ID e Face ID no ecrã

O Face ID e o Touch ID sempre deram aos utilizadores garantias necessárias para serem a primeira linha de segurança nos pagamentos com dispositivos Apple. Portanto, se o acesso ao dinheiro é um dos motivos maiores para a segurança, estes métodos são atualmente dos melhores. No entanto, a empresa sempre adotou evoluções destas tecnologias, o caso do Touch ID é disso um exemplo, passando de um botão na frente do ecrã para um botão geometricamente diferente na lateral do dispositivo Apple. Ao que parece isto não fica por aqui.

Os primeiros rumores sobre o iPhone 14 sugerem que a Apple planeia alterar o posicionamento das suas tecnologias Touch ID e Face ID para debaixo do ecrã. Segundo uma patente concedida hoje, há duas formas de o fazer.

Patente da Apple mostra tecnologia biométrica debaixo do ecrã

A Apple poderá em breve incorporar o Touch ID e o Face ID debaixo do ecrã. Pelo menos a patente agora concedida à empresa assim o indicia. Apesar de tecnicamente a Apple descrever a forma de o fazer, como mostra a patente, será mais simples o leitor de impressão digital passar para essa fase. Os sensores e câmaras face ID poderão não ser tão simples de recolocar.

Segundo o que é descrito, é colocado um sensor de imagem posicionado abaixo da placa de proteção, adjacente à camada do ecrã. Assim, um dispositivo eletrónico convencional, que incorpora camadas no ecrã e um sensor de imagem, normalmente requer uma cobertura protetora de grande área que se estende para além da periferia dessas camadas no ecrã, de modo a reservar espaço para acomodar o sensor de imagem.

Esta construção convencional aumenta de forma indesejável as margens do ecrã, assim como aumenta a caixa do próprio dispositivo. Contudo, a Apple não especifica como o fará. O foco principal da patente é a incorporação de um sensor de imagem no ecrã de modo a ler uma impressão digital, ou seja, o Touch ID incorporado.

Para simplificar a descrição, muitas incorporações que seguem referência a uma construção em que um dispositivo eletrónico implementa imagens através do ecrã para captar uma ou mais imagens de uma impressão digital de um utilizador que toca numa região especificada (uma “região de imagem”, acima de uma abertura de imagem) do ecrã do dispositivo eletrónico.

No entanto, a Apple observa que a mesma abordagem pode ser adotada para outras formas de identificação biométrica, incluindo Face ID. Isto é, o dispositivo eletrónico pode implementar imagens através da visualização para qualquer imagem adequada, deteção, agregação de dados, ou para fins de captação de luz, podendo fazer então o reconhecimento facial.

Será possível a Apple ter ambos os sistemas implementados em conjunto?

Ter o Face ID e o Touch ID incorporados no ecrã seria uma forma de manter todos os utilizadores felizes. Além disso, este passo abriria também o Face ID aos ecrãs dos Macs. Já não haveria necessidade dos computadores terem aquela margem no ecrã mais larga para ter câmaras e sensores.

Aliás, a Bloomberg sugeriu recentemente que o Face ID deveria chegar aos Macs dentro de alguns anos. Bom, ter uma câmara debaixo do ecrã poderá não ser para já. Não será simples manter uma imagem nítida com uma câmara debaixo de um ecrã que projeta imagem do dispositivo. Há ainda algumas limitações e as imagens já tentadas por algumas marcas mostraram uma fraca qualidade.

Para já o iPhone trará um notch menor, mas, quem sabe, quando esta tecnologia estiver mais madura, um iPhone, iPad ou Mac poderão trazer leitores biométricos no ecrã.