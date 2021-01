Apple testa no iPhone 13 o Touch ID sob o ecrã e um iPhone dobrável

A Apple terá uma série de tecnologias em teste que poderão fazer parte dos lançamentos deste ano. Conforme já se falou, a Foxconn terá terminado a fase de testes do iPhone dobrável e agora sabe-se que a empresa californiana estará também a testar o botão Touch ID por baixo do ecrã.

De acordo com a Bloomberg, o Touch ID debaixo do ecrã estará presente, assim como do Face ID. Então, caberá ao utilizador escolher um ou outro de acordo com o seu desejo.

Apple poderá colocar impressão digital no iPhone novamente?

A Apple tem dentro do seu portefólio de patentes várias tecnologias de segurança. O Touch ID no botão home, o Face ID, o Touch ID no botão power e o Touch ID no ecrã. Contudo, a empresa, até ao ano que passou, parecia estar a apostar apenas no Face ID. Para isso, removeu da sua gama de telefones de topo o Touch ID.

Claro que não podemos esquecer que em 2020 lançou o iPhone SE segunda geração com Touch ID no botão Home e lançou o iPad Air com Sensor Touch ID no Botão superior, além de todos os outros com Face ID.

iPhone 13 com Touch ID sob o ecrã

É certo que o Touch ID sob o ecrã seria útil durante esta pandemia da COVID-19. Isto porque o uso do Face ID pode ser restritivo durante este período devido à utilização das máscaras. Por outro lado, o sensor de impressão digital não apresenta nenhum problema em particular.

Além do Touch ID, o iPhone 13 poderá oferecer pequenas alterações em comparação ao iPhone 12. Quase poderíamos falar de um “iPhone 12s”. Mas parece improvável que a Apple escolha este nome.

No entanto, a empresa de Cupertino poderá estar também a considerar remover a porta Lightning do iPhone 13. Aliás, como já se falou, o MagSafe, o novo carregamento sem fios da Apple, poderá ser o salto para a empresa remover todas as portas do iPhone. Contudo, é importante salientar que ainda estaria em fase de projeto esta arrojada decisão. Claro, pode não ser em 2021, mas não deve escapar de 2022.

iPhone dobrável em preparação

Já que abordamos o futuro, a Bloomberg diz que a Apple desenvolveu um protótipo de ecrã dobrável (em conjunto com a Samsung) para um futuro iPhone. O protótipo incluiria uma dobradiça “quase invisível” abaixo do ecrã. No entanto, para já, apenas sabemos deste mesmo ecrã, dado que o resto ainda não há pistas de como será. A empresa terá de redesenhar praticamente todos os componentes para esta nova arquitetura.

Os rumores apontam também para o lançamento em breve das AirTags, assim como o iPad Pro com ecrã Mini-LED.

