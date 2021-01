Será que o smartphone dobrável vai ser a próxima grande tendência mundial? Provavelmente poderá ser um produto para determinado nicho de mercado, pelo menos numa fase inicial. Aliás, algumas marcas já levam trabalho feito. Já a Apple estará ainda a pensar no que poderá resultar. Consta que tem unidades do iPhone dobrável em testes.

Segundo um novo relatório, a Foxconn terá tido sucesso nos testes levados a cabo em dois protótipos do smartphone Apple dobrável.

Apple testa iPhone dobrável

Seguindo rumores anteriores de que a Foxconn está a testar um iPhone dobrável, um novo relatório diz que, na verdade, testava dois designs concorrentes para a Apple.

Um novo relatório de uma publicação taiwanesa afirma que pelo menos dois protótipos dobráveis ​​do iPhone passaram nos testes de durabilidade internos da Apple. Os testes do sistema de dobradiça dos iPhones dobráveis ​​foram conduzidos numa fábrica da Foxconn em Shenzhen, China.

Dos dois protótipos dobráveis ​​do iPhone que a Apple está a testar, apenas um tem um ecrã dobrável. Aparentemente tem um design em concha semelhante ao Motorola RAZR e ao Galaxy Z Flip.

Apesar de ainda ser um protótipo, este usa painéis OLED flexíveis fornecidos pela Samsung. O outro protótipo tem ecrãs duplos que são unidos por uma dobradiça semelhante ao LG G8x.

O Leaker Jon Prosser também já havia detalhado um protótipo dobrável do iPhone que recorre a ecrãs duplos ligados por uma dobradiça. O formato do iPhone dobrável com ecrã duplo não é claro.

Depois dos testes, o que virá?

A Apple ainda está na fase de testes nos dois protótipos dobráveis. Posteriormente, depois de realizar todos os testes, a empresa decidirá qual o modelo a seguir em frente.

Não há uma palavra clara sobre quando a empresa de Cupertino lançará o primeiro iPhone dobrável. Isto porque o seu ciclo de desenvolvimento e cronograma dentro da empresa ainda não foram finalizados.

Claro que a Apple não irá lançar um smartphone dobrável enquanto o ecrã puder apresentar um vinco. A experiência de utilização é um dos pontos mais importantes na política da Apple. Além disso, ao longo dos anos a empresa tem retirado dos dispositivos elementos que provoquem avarias.

Este iPhone dobrável terá de ter um ecrã à prova de utilização robusta. Assim, não deverá sair nestes próximos 2 anos, mas… o mercado é quem mais ordena.

