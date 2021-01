Em desenvolvimento pelos Tarsier Studios, sediados em Estocolmo na Suécia, Little Nightmares II representa o regresso dos estúdios à fórmula de sucesso do jogo anterior.

Recentemente Little Nightmares II recebeu um novo trailer ilustrativo da aventura de Mono, o protagonista principal.

O primeiro jogo Little Nightmares caracterizou-se, não só pelo ambiente sombrio e intimidante em que se passava mas também pela forma inteligente como os Tarsier Studios conseguiram criar as suas mecânicas de jogo envolvidas nesse mesmo ambiente.

Com puzzles e obstáculos criados de forma a levar o jogador a pensar na melhor forma de os ultrapassar, sendo com recurso aos objetos existentes nos cenários, à gestão das sombras e ao timing dos nossos movimentos, Little Nightmares é um jogo bastante interessante e empolgante.

Este segundo titulo, não sendo uma sequela do primeiro, apresentará um pouco dos mesmos conceitos.

Tal como aqui revelámos, Little Nightmares II coloca os jogadores no controlo de Mono, um menino preso algures num local estranho e distorcido.

Neste segundo jogo da série, vamos reencontrar Six (lembram-se dela??), o protagonista do primeiro jogo. Six será controlada por computador, não havendo indicações para já se poderá vir a ser usado em multiplayer cooperativo.

Novamente, o jogo decorre num local estranho e claustrofóbico e novamente, habitado por seres grotescos e assustados. Os jogadores terão de saber usar Mono e as habilidades de Six para ultrapassar os obstáculos que lhes são apresentados e só assim conseguirão salvar o pequenito herói.

Entretanto, foi revelado também que a demo de Little Nightmares II para PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC já se encontra disponível. O jogo será lançado a 11 de fevereiro.