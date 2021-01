4 Extensões para Google Chrome que deve ter instaladas

As extensões para browsers oferecem ao utilizador funcionalidades extra, muitas vezes de grande utilidade e que promovem a produtividade e até o lazer. Mas, sendo o Google Chrome um dos mais utilizados, as sugestões recaem sobre ele.

Conheça 4 extensões úteis para instalar no seu Google Chrome.

Com toda a pressão de estudar ou trabalhar em casa, as redes sociais podem ser uma tentação. Podem ser mesmo uma arma perigosa contra a sua concentração e produtividade.

Se é um dos que se distrai facilmente, esta extensão pode então ser uma ajuda fundamental. Com um simples clique, todas as páginas que o distraem podem ser bloqueada. Nas opções da extensão poderá definir aqueles que lhe interessa manter inativos.

Dayboard surge para o ajudar nas tarefas do dia-a-dia e complementa também a ideia anterior, de bloquear sites que o podem distrair.

Através desta extensão, poderá assim criar as tarefas mais importantes que deseja realizar no dia. Ter prioridades bem definidas é meio caminho andado para cumprir objetivos. Verá que, no final do dia, lhe vai sobrar mais tempo do que se não listar as suas prioridades.

A Screencastify assume-se como uma excelente ferramenta para gravar o ecrã do seu computador, enquanto executa algum processo. Poderá gravar o ecrã completo ou apenas uma janela. Além disso, terá ainda a possibilidade de acrescentar à gravação a captação de áudio e de vídeo da webcam.

A fiabilidade deste serviço é grande, com inúmeros utilizadores a partilhar feedback positivo.

Por fim, a LanguageTool é uma completa e útil extensão para quem escreve muito. É assim útil para quem escreve em Português, Inglês, Francês, Russo, ou qualquer um dos 25 idiomas disponíveis.

Além da correção de erros gramaticais, ainda avalia a construção frásica e dá sugestões de alteração de expressões. Trata-se portanto de uma ferramenta de grande utilidade para evitar erros e até melhor a forma como se expressa por escrito.