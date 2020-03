Extensões para Google Chrome em tempo de quarentena #1

O período de quarentena que vivemos tem obrigado a população a estudar, trabalhar ou simplesmente ficar a olhar para as paredes em casa. Esta realidade traz a muitos novos desafios e já aqui falámos de várias soluções que o podem ajudar neste período. Ferramentas de teletrabalho, séries a não perder, apps para entreter e ensinar os mais novos, são alguns dos exemplos. Mas também há extensões que o podem ajudar.

No universo das extensões para Google Chrome existem algumas que poderão ser úteis em tempo de quarentena.

Extensões para Google Chrome em tempo de quarentena

O Pushbullet é uma aplicação que lhe permite ter os seus dispositivos ligados como se fossem um só. Assim, a partir do Chrome com esta extensão poderá receber as notificações do seu smartphone, partilhar links ou ficheiros entre equipamentos, falar com amigos e muitos mais.

O Netflix Party é uma extensão não oficial que lhe permite ver os conteúdos do Netflix sincronizado com os seus amigos. Assim, todos podem ver o mesmo filme ou série ao mesmo tempo, independentemente da localização de cada um. Além disso, esta ferramenta adiciona ainda um chat que lhe permite comentar com os seus amigos em tempo real o desenrolar da história, além de se manter entre episódios da mesma série.

Para quem está a ter aulas ou a fazer reuniões de trabalho através da plataforma Zoom, esta extensão irá assim ajudar a fazer agendamentos de encontros com todos os participantes de forma rápida no Calendário Google. Além disso, envia toda a informação para o e-mail, incluindo o link de acesso à reunião.

A ZenScreen é mais umas das extensões que irá ajudar a controlar o tempo que passa ao PC. Além disso, é indicada para monitorizar as crianças, criando limites de tempo de utilização e ajudando a perceber em que sites e apps passam mais tempo durante o dia.

Por fim, para que não se sinta sozinho, existem inúmeras ferramentas para estar em contacto com os seus amigos e familiares. Houseparty é uma delas que também disponibiliza extensão para Google Chrome.

