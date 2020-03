Teletrabalho: A lista de ferramentas úteis para começar já!

Com a pandemia de COVID-19, que requer isolamento social presencial, o teletrabalho está a assumir uma importância acrescida, em todo o mundo. Isto porque permite aos colaboradores das empresas que continuem a exercer as suas funções, a partir de casa ou outro local, conseguindo manter-se seguros e isolados.

Conheça algumas das melhores ferramentas para teletrabalho.

Afinal o que é o teletrabalho?

O teletrabalho, trabalho remoto ou trabalho à distância consiste numa prática de trabalho efetuada à distância, por exemplo, a partir de casa, a qual é executada autonomamente, com o recurso ferramentas digitais de comunicação e de colaboração entre as entidades envolvidas (empresas, colaboradores e clientes).

Nos dias de hoje, existem centenas de ferramentas à sua disposição que permitem: comunicar e gerir equipas, realizar e agendar reuniões com colaboradores ou clientes, ensinar à distância, partilhar e criar documentos colaborativos, etc. Existem soluções muito diferenciadas, o difícil mesmo será optar pelas mais adequadas à sua realidade, pois escolha não falta de todo! Assim sendo, criámos uma lista com algumas das ferramentas que poderão ser úteis para dar início ao teletrabalho e manter a sua equipa 100% funcional.

Lista de Ferramentas para Teletrabalho

Comunicação Interna

Livechat

Acesso Remoto

Segurança

Reuniões

Agendamento de Reuniões e Calendários

Gestão de Projetos para Trabalho em Equipa

Criação e Colaboração através de documentos

Partilha e Envio de Ficheiros

Outras Ferramentas de Trabalho Colaborativo à distância

Github – Programação

– Programação Canva – Design

– Design Mindmeister – Mapeamento Mental

– Mapeamento Mental Moodle – Ensino à distância

– Ensino à distância Zoho Desk – Sistema de Tickets

– Sistema de Tickets Todoist – Lista de tarefas para maior produtividade

– Lista de tarefas para maior produtividade YouTube/ Facebook – Transmissões em direto / Webinar/ Eventos Online

Apesar de existirem algumas desvantagens no teletrabalho, vamos focar nas suas vantagens, e uma delas é o facto de que poderá manter a continuidade do seu negócio, o que é fantástico, face ao panorama atual. Atente nas vantagens que advêm do trabalho à distância:

Motivação dos Colaboradores : Sentirá uma motivação acrescida junto dos seus colaboradores, que sentir-se-ão reconhecidos pelo voto de confiança que lhes está a dar.

: Sentirá uma motivação acrescida junto dos seus colaboradores, que sentir-se-ão reconhecidos pelo voto de confiança que lhes está a dar. Ganho de Tempo e maior Qualidade de Vida : Parecendo que não, com o teletrabalho toda a equipa ganhará o tempo das deslocações e de toda a logística que envolve a ida e vinda para o trabalho como: preparar marmitas, levar as crianças à creche, perdas de tempo no trânsito, etc. Essas perdas deixam de acontecer e ganha mais tempo pessoal e reduz a exposição ao stress.

: Parecendo que não, com o teletrabalho toda a equipa ganhará o tempo das deslocações e de toda a logística que envolve a ida e vinda para o trabalho como: preparar marmitas, levar as crianças à creche, perdas de tempo no trânsito, etc. Essas perdas deixam de acontecer e ganha mais tempo pessoal e reduz a exposição ao stress. Espírito de Equipa : Verá reforçado o espírito de equipa e de união entre todos.

: Verá reforçado o espírito de equipa e de união entre todos. Redução de custos : As despesas gerais como água e luz irão reduzir, o que será positivo!

: As despesas gerais como água e luz irão reduzir, o que será positivo! Flexibilidade: Salvo empresas que mantenham um atendimento geral ao público mesmo à distância (telefone, email e livechat) poderá tornar os horários dos colaboradores mais flexíveis e adaptados às suas rotinas pessoais/familiares. etc.

Mantenha-se seguro e a trabalhar a partir de casa. Se tiver sugestões, deixe nos comentários e atualizaremos a lista com base nisso! Esperamos que estas ferramentas lhe sejam úteis. Se ainda não começou, comece hoje mesmo o regime de teletrabalho!

