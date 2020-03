O Kodi 19 está quase a chegar e tem finalmente suporte para o tvOS

O Kodi é um melhores e mais usados media centers que podemos encontrar na Internet. Corre em praticamente qualquer plataforma, com todas as suas extensões e funções adicionais. Este está em constante desenvolvimento e em breve surgirá a versão 19.

Esta versão que está a ser já a ser preparada, vai trazer algumas novidades. Uma delas é o suporte para o tvOS da Apple, que assim passa novamente a ser suportado na Apple TV. Há ainda outras novidades importantes que em breve vão ser conhecidas.

Muitas novidades no Kodi 19

Ainda é cedo para ter uma versão estável e funcional do Kodi 19, mas muito em breve esta deverá surgir para que sejam iniciados os testes reais. As novidades têm sido lentamente reveladas, com o foco a estar principalmente na forma como este irá funcionar.

Algumas novidades extra foram agora reveladas, nomeadamente no suporte que esta nova versão vai ter em breve. Em especial, vão haver mudanças grandes no que toca ao ecossistema Apple e ao que os seus dispositivos podem oferecer e retirar do Kodi.

tvOS e a Apple TV passam a ser suportados

A primeira está no que toca ao tvOS da Apple. Este novo sistema operativo dedicado, por agora, à Apple TV passará a ser suportado no Kodi. Qualquer utilizador poderá instalar esta versão numa Apple TV, desde que esta esteja, naturalmente, com jailbreak aplicado.

Outra novidade, esta no campo oposto, está no fim do suporte para as versões de 32 bits do iOS. O Kodi irá assim deixar de suportar algumas das versões mais antigas do iOS. A decisão aqui foi complicada de tomar, mas vem facilitar desenvolvimentos futuros.

O fim do iOS de 32 bits

Com esta mudança, o suporte para os dispositivos Apple acaba por ser reduzido. Assim, vamos ter como base os seguintes dispositivos: iPhone 5s, iPad Air, iPad Mini 2 e o iPod Touch de 6ª geração.

Ainda não existem datas para a chegada da versão 19 do Kodi, estando ainda em fase de desenvolvimento. Por agora as versões 18.6 e 18.7 continua a ser também preparadas, devendo chegar em breve.