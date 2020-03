Apesar de não serem comum os problemas de segurança no iOS e no iPhone, este sistema não está imune a problemas. Por vezes, raras, existem situações que precisam de ser corrigidas para evitar problemas com a segurança dos utilizadores.

Uma dessas situações parece estar agora a surgir, com a descoberta de várias apps que conseguem ler o que o utilizador que copia no iPhone sem este saber. É uma permissão desnecessária na maioria dos casos, mas que aparentemente está disponível.

Permissões escondidas no iOS da Apple

É sabido que a Apple faz um escrutino muito grande nas apps que permite estarem na App Store. Estas são avaliadas de forma exaustiva e detetadas situações anormais e que comprometem a segurança dos utilizadores. É aqui que assenta a maior parte da segurança deste sistema.

Torna-se por isso estranha a descoberta que agora foi feita. Segundo o que é relatado, existem apps que conseguem aceder ao que está na área de transferência do iOS. Não se limita ao que está a ser copiado para a própria app, mas a tudo o que aqui está sempre que a está lançada.

O que o utilizador copia pode ser lido

O mais caricato está nas apps que têm acesso a esta capacidade. Não falamos de apps de origens mais estranhas ou de programadores menos conhecidos. Falamos de apps bem cotadas e de origens bem conhecidas da maioria dos utilizadores.

Do que os criadores deste estudo revelam, este é um comportamento nativo do próprio iOS. A Apple permite este acesso, o que é até compreensível. Deveria, no entanto, impor algumas limitações a este acesso ou informar os utilizadores dessa possibilidade.

Permissão que algumas apps exploram

Das apps testadas, nem todas recolhem esta informação, que tanto pode ser um texto aleatório como uma password, um número de um cartão de crédito ou outra qualquer informação sensível. Os utilizadores fornecem estes dados de forma inconsciente e sem saberem que o fazem.

Lista apps iOS identificadas Notícias ABC News — com.abcnews.ABCNews

Al Jazeera English — ajenglishiphone

CBC News — ca.cbc.CBCNews

CBS News — com.H443NM7F8H.CBSNews

CNBC — com.nbcuni.cnbc.cnbcrtipad

Fox News — com.foxnews.foxnews

News Break — com.particlenews.newsbreak

New York Times — com.nytimes.NYTimes

NPR — org.npr.nprnews

ntv Nachrichten — de.n-tv.n-tvmobil

Reuters — com.thomsonreuters.Reuters

Russia Today — com.rt.RTNewsEnglish

Stern Nachrichten — de.grunerundjahr.sternneu

The Economist — com.economist.lamarr

Huffington Post — com.huffingtonpost.HuffingtonPost

The Wall Street Journal — com.dowjones.WSJ.ipad

Vice News — com.vice.news.VICE-News Jogos 8 Ball Pool™ — com.miniclip.8ballpoolmult

AMAZE!!! — com.amaze.game

Bejeweled — com.ea.ios.bejeweledskies

Block Puzzle — Game.BlockPuzzle

Classic Bejeweled — com.popcap.ios.Bej3

Classic Bejeweled HD — com.popcap.ios.Bej3HD

FlipTheGun — com.playgendary.flipgun

Fruit Ninja — com.halfbrick.FruitNinjaLite

Golfmasters — com.playgendary.sportmasterstwo

Letter Soup — com.candywriter.apollo7

Love Nikki — com.elex.nikki

My Emma — com.crazylabs.myemma

Plants vs. Zombies™ Heroes — com.ea.ios.pvzheroes

Pooking – Billiards City — com.pool.club.billiards.city

PUBG Mobile — com.tencent.ig

Tomb of the Mask — com.happymagenta.fromcore

Tomb of the Mask: Color — com.happymagenta.totm2

Total Party Kill — com.adventureislands.totalpartykill

Watermarbling — com.hydro.dipping Redes sociais TikTok — com.zhiliaoapp.musically

ToTalk — totalk.gofeiyu.com

Tok — com.SimpleDate.Tok

Truecaller — com.truesoftware.TrueCallerOther

Viber — com.viber

Weibo — com.sina.weibo

Zoosk — com.zoosk.Zoosk Outros 10% Happier: Meditation — com.changecollective.tenpercenthappier

5-0 Radio Police Scanner — com.smartestapple.50radiofree

Accuweather — com.yourcompany.TestWithCustomTabs

AliExpress Shopping App — com.alibaba.iAliexpress

Bed Bath & Beyond — com.digby.bedbathbeyond

Dazn — com.dazn.theApp

Hotels.com — com.hotels.HotelsNearMe

Hotel Tonight — com.hoteltonight.prod

Overstock — com.overstock.app

Pigment – Adult Coloring Book — com.pixite.pigment

Recolor Coloring Book to Color — com.sumoing.ReColor

Sky Ticket — de.sky.skyonline

The Weather Network — com.theweathernetwork.weathereyeiphone

Não sendo uma autorização lógica, a Apple deverá em breve dirigir modificações sobre esta permissão do iPhone. Mesmo que a não limite de forma completa, irá eventualmente alertar os utilizadores para este acesso.