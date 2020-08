Foi recentemente revelado pela Bandai Namco que Little Nightmares (que tivemos a oportunidade de ver aqui), vai regressar em breve com um segundo capítulo.

Venham saber novidades.

A Bandai Namco anunciou recentemente que Little Nightmares II, cujo antecessor experimentámos aqui, está em desenvolvimento para as consolas de Atual e de Nova Geração.

Little Nightmares foi uma surpresa bastante agradável quando saiu para o mercado em 2017, e veio-se a revelar num jogo bastante interessante jogar conforme podem ver no link que enviamos acima.

Em Little Nightmares, a ação decorre no interior de uma instalação sombria no mar, denominada The Maw no qual o jogador joga com Six, um pequeno e vulnerável personagem que se encontra aprisionado e tem de tentar fugir ao navio e aos seus sinistros habitantes.

O jogo combina mecânicas stealth (usando a luz e objetos) com plataformas, criando-se um ambiente sinistro e intenso que impulsiona o jogador a avançar na história.

Em Little Nightmares II vamos reencontrar Six

Little Nightmares II permitirá aos jogadores assumir o controlo de Mono, um menino (novamente) preso num mundo distorcido. Mono será acompanhado na aventura por Six (lembram-se dele??), o protagonista do primeiro jogo. Six será controlado por computador, não havendo indicações para já se poderá vir a ser usado em multiplayer cooperativo.

Os jogadores terão de conseguir trabalhar em cooperação com Six para resolver quebra-cabeças que lhes são apresentados. Só assim, conseguirão descobrir os segredos mais sombrios deste mundo que habitam e escapar novamente dos seus habitantes grotescos.

Pelo que se pode perceber no trailer, a jogabilidade poderá vir a apresentar algumas semelhanças com o original, e o ambiente continua denso e soturno. A grande novidade aqui, para já, é a inclusão de Six como personagem de apoio.

“Estamos muito animados por finalmente poder mostrar mais sobre Little Nightmares II, um ano após o anúncio na gamescom 2019”, referiu Lucas Roussel, Produtor do jogo.

E acrescenta ainda que “Passámos mais tempo sobre o jogo e dar-lhe ainda mais amor, para que pudéssemos criar a melhor experiência possível para encantar os nossos fãs apaixonados.”

Little Nightmares II estará disponível em 11 de fevereiro de 2021, para PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC.

O jogo também estará disponível no final de 2021 para PlayStation 5 e Xbox Series X, e uma atualização gratuita será possível para aqueles que já possuem o título.