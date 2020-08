Novo smartphone POCO X3 NFC chega a 7 de setembro

A Xiaomi está a preparar o lançamento de mais um smartphone da marca POCO. O POCO X3 NFC, segundo rumores, será o primeiro smartphone POCO com design exclusivo, sem ser uma reinterpretação de um qualquer smartphone Xiaomi.

Será um modelo de gama média e chega a 7 de setembro.

POCO X3 NFC chega a 7 de setembro

O anúncio oficial do lançamento foi feito hoje durante a tarde pela própria POCO, nas suas redes sociais. Será, portanto, no próximo dia 7 de setembro que a empresa da Xiaomi irá dar a conhecer o seu POCO X3 NFC.

Muitos foram os rumores que circularam em torno deste novo modelo, e até ao dia do lançamento, serão várias as confirmações que a marca irá deixar aos seus fãs. De relembrar que Angus Kai Ho Ng, gestor de marketing de produto e porta-voz global da empresa, já deixou na sua conta de Twitter várias informações relativas a este novo modelo, nomeadamente uma foto captada pela sua câmara.

O que já se sabe

Numa recente partilha acabou, assim, por confirmar a existência de quatro câmaras e de NFC no novo smartphone.

Anexada a tal informação, surgiram ainda quatro imagens que poderão fazer vislumbrar o design próximo daquilo que será o novo POCO X3 e do seu módulo de câmaras. Além disso, quem sabe, poderá mesmo indicar as cores em que estará disponível.

Numa outra partilha, confirmando a existência de uma câmara traseira de 64 MP, deixou o exemplo de uma foto captada por ele. O ecrã do smartphone bem como as suas linhas são visíveis, no entanto, apenas dá para vislumbrar que, talvez, o sensor de impressões digitais fique posicionado na lateral, abaixo do botão de volume. Isto poderá então significar que teremos um ecrã LCD, ao invés de AMOLED.

Comparando ainda o POCO X3 NFC ao Samsung Galaxy A71 em termos de velocidade de carregamento, é possível concluir que a bateria do POCO poderá ter 4500 mAh e, claro, que deverá ter uma potência de carregamento superior a 25W.

Contudo, alguns rumores apontam para que a bateria seja de 5160 mAh, com carregamento a 22 W.

Relativamente às câmaras, além da principal 64 MP, já confirmada, especula-se que frontal seja de 20 MP. Por fim, o processador escolhido será o Snapdragon 732, curiosamente sem pertencer à série G, e terá ecrã de 6,67″ com taxa de atualização de 120 Hz. De notar que um outro rumor lançado tinha uma imagem que sugeria “POCO love Hz”.

Dia 7 de setembro, às 13h (hora de Lisboa), cá estaremos para acompanhar todas as novidades.