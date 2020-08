POCO prepara-se para lançar concorrente ao OnePlus Nord?

A POCO apesar de marca independente continua a trabalhar sob a alçada da Xiaomi. Tal facto comprova-se pela utilização da MIUI, mas também nos próprios smartphones que aproveitam a essência de modelos Xiaomi e Redmi.

O POCO F2 Pro é o grande produto da marca atualmente, com processador de topo integrado, mas em breve deverão surgir novidades. A POCO deverá estar a preparar concorrente para o OnePlus Nord.

Novo POCO chegará para concorrer com o OnePlus Nord

Foi há cerca de um mês que a OnePlus lançou um novo smartphone e com ele, garante a marca, dá-se o início de uma nova era na empresa. “Novos começos”, como foi referido vezes sem conta.

O OnePlus Nord lançou-se no segmento de gama média dos smartphones, equipado com processador Snapdragon 765G, 12 GB de RAM e 256 GB de armazenamento. Outra característica a destacar é o ecrã AMOLED de 6,44″ FullHD+ com taxa de atualização de 90Hz.

Agora, a POCO parece estar pronta para colocar no mercado Global uma proposta que talvez venha a ser uma alternativa ao Nord.

Foi através de algumas publicações no Twitter que foram deixadas informações relativas ao lançamento de um novo POCO. Numa das publicações é referido que o smartphone será lançado ainda em agosto. Além disso, que terá ecrã AMOLED com taxa de atualização até 120Hz.

Alguns dos tweets deixados com indicações relativas ao novo smartphone, por um porta-voz da marca, acabaram por ser eliminados. No entanto, outro acabou mesmo por ser retweetado pela POCO Global. Esta publicação faz-se acompanhar de uma imagem que sugere que a POCO adora “Hz”.

Outros rumores sugerem que o smartphone trará o mesmo processador que o Nord, o Snapdragon 765G. Terá carregamento rápido da bateria, a 33W, e ainda uma câmara principal de 64 MP.

Nos próximos dias deverão surgir mais informações relativas a este lançamento.