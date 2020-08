Sony partilha primeiro vídeo publicitário da PS5… mas, e os preços?

A Sony já anunciou a sua próxima consola PlayStation 5 que deverá chegar ao público antes do Natal. São muitas as novidades conhecidas, jogos que estarão disponíveis, acessórios… mas os preços ainda estão por descobrir.

Hoje foi partilhada na sua conta de YouTube e redes sociais, o primeiro vídeo publicitário da PS5, onde são destacados alguns recursos imersivos.

A PlayStation 5 está já a ser produzida para, antes do Natal, começar a ser comercializada. A Sony já revelou inúmeros detalhes da sua nova consola, muitos dos jogos que estarão disponíveis, mas agora é o momento de começar a fazer publicidade.

Como tal, surgiu hoje o primeiro vídeo publicitário mundial que se foca essencialmente no destaque de recursos imersivos. Em concreto no suporte de áudio 3D e no controlo remoto DualSense, com controlo tátil e botões adaptativos.

Assista ao vídeo da PS5 partilhado pela Sony:

“Sentir mais” ou “ver com o som”, são alguns dos pregões usados pela empresa para promover a nova PS5.

Segundo Mary Yee, diretora de marketing global da Sony Interactive Entertainment, este primeiro anúncio foi projetado para que os jogadores da PlayStation pudessem ver os novos recursos da consola “ganharem vida através dos olhos de uma jovem mulher e dos seus movimentos”.

Estamos muito entusiasmados com estes recursos e mal podemos esperar que todos fiquem mais imersos no mundo dos jogos com a consola PS5 e com o controlador sem fios DualSense nas suas próprias mãos.

Apesar de toda esta história, neste momento, os fãs da marca apenas querem ver respondida uma pergunta: qual o preço da PS5?

No vídeo nada é revelado, relativamente a este tópico, e a marca também ainda não avançada nenhuma informação, relativamente a isso. Existem já vários rumores que dão conta que a consola deverá custar entre 400 a 500 €, mas nada disto é dado como certo.