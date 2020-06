Possíveis preços da PlayStation 5 e acessórios expostos online

A a apresentação da PlayStation 5, há cerca de três semanas, provocou uma excitação nos gamers em todo o mundo. Entretanto têm também surgido algumas informações relativamente ao preço da consola da Sony, mas nada ainda de fonte oficial.

Recentemente um novo leak expôs online os possíveis preços e a disponibilidade não só da PS5 como também de vários dos seus acessórios. Venha conhecê-los.

Depois de conhecida a consola, que na minha opinião apresenta um design bastante bonito e elegante, resta saber o que neste momento é mais importante: o preço.

Algumas fontes supostamente divulgaram o valor real da consola da Sony antes do tempo, tal como a Amazon do Reino Unido e a da França. Mas sem dados oficiais, todas estas informações não passam de suposições.

Possíveis preços da PS5 e acessórios divulgados online

Há agora mais uma fonte a indicar os possíveis preços e disponibilidade não só da nova consola da Sony, mas também dos seus acessórios. As informações foram partilhadas na conta do Twitter do utilizador IronManPS5, através de vários tweets.

As publicações indicam que os equipamentos ficarão disponíveis a 14 de novembro no Japão, mas também revelam o preço e disponibilidade dos produtos na América do Norte e na Europa.

Dos produtos fazem parte a PlayStatation 5 versão normal e a versão digital, o controlo remoto, os headphones wireless, o comando DualSense, a base de carregamento DualSense e a câmara HD. Vamos então conhecer as informações.

PlayStation 5 – versão normal

Japão

Preço: 49.980 ienes (~413 euros)

Disponibilidade: 14 de novembro

América do Norte e Europa

Preço: 499 dólares, 499 euros e 449 libras

Disponibilidade: 20 de novembro

PlayStation 5 – versão digital

Japão

Preço: 44.980 ienes (~372 euros)

Disponibilidade: 14 de novembro

América do Norte e Europa

Preço: 399 dólares, 399 euros e 349 libras

Disponibilidade: 20 de novembro

Suporte vertical da PS5

Japão

Preço: 2.280 ienes (~19 euros)

Disponibilidade: 14 de novembro

América do Norte e Europa

Preço: 24,99 dólares, 19,99 euros e 19,99 libras

Disponibilidade: 20 de novembro

Controlo Remoto

Japão

Preço: 3.600 ienes (~30 euros)

Disponibilidade: 14 de novembro

América do Norte e Europa

Preço: 29,99 dólares, 29,99 euros e 24,99 libras

Disponibilidade: 20 de novembro

Headphones wireless Pulse 3D

Japão

Preço: 18.000 ienes (~149 euros)

Disponibilidade: 14 de novembro

América do Norte e Europa

Preço: 159 dólares, 179 euros e 129 libras

Disponibilidade: 20 de novembro

Câmara Sony PS5 HD

Japão

Preço: 5.980 ienes (~49 euros)

Disponibilidade: 14 de novembro

América do Norte e Europa

Preço: 59,99 dólares, 59,99 euros e 54,99 libras

Disponibilidade: 20 de novembro

Base de carregamento DualSense

Japão

Preço: 3.600 ienes (~30 euros)

Disponibilidade: 14 de novembro

América do Norte e Europa

Preço: 29,99 dólares, 29,99 euros e 24,99 libras

Disponibilidade: 20 de novembro

Comando DualSense

Japão

Preço: 5.980 ienes (~49 euros)

Disponibilidade: 14 de novembro

América do Norte e Europa

Preço: 59,99 dólares, 59,99 euros e 54,99 libras

Disponibilidade: 20 de novembro

Esta é, até ao momento, a informação não oficial mais completa no que respeita a preços e disponibilidade dos produtos que fazem parte do mundo da nova consola da Sony.

Resta-nos agora aguardar, um pouco mais, para que estes e outros dados fiquem conhecidos, mas já por parte da própria marca japonesa.

Leia também: