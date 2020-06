SSD da PlayStation 5 é “extremamente rápido”, diz diretor criativo de jogos [vídeo]

Pouco mais de uma semana passada do mês de junho e a Sony brinda-nos com a apresentação da tão aguardada consola PlayStation 5. O anúncio fez as delícias dos gamers de todo o Mundo e aos poucos também outros pormenores começaram a ser conhecidos.

Agora, de acordo com Marcus Smith, diretor criativo da Insomniac, o SSD da PlayStation 5 é “extremamente rápido”. A Insomniac Games é a empresa criadora do jogo Ratchet and Clank: Rift Apart, um dos que mais chamou a atenção na apresentação dos títulos para PS5.

A apresentação da PlayStation 5 provocou um ânimo extra a todos os jogadores que aguardavam ansiosamente pelo anúncio da consola da Sony.

Mas ainda antes da PS5 ser conhecida do público, já muito se falava obre o SSD. De acordo com o que foi divulgado pela Sony, graças a este componente a PlayStation 5 será 100 vezes mais rápida do que a antecessora PS4. E agora há mais vozes que o confirmam.

SSD da PlayStation 5 é “extremamente rápido”

Quem o diz é Marcus Smith, diretor criativo da empresa Insomniac Games, responsável pela criação do jogo Ratchet and Clank: Rift Apart, uma das surpresas que mais cativou a atenção na apresentação dos títulos para a PS5.

A Sony divulgou um novo vídeo de programador, neste caso da Insomniac, onde Marcus Smith explica como é que o hardware ajudou a criar o jogo Ratchet and Clank, uma vez que este conta com transições quase imediatas entre mundos.

De acordo com o diretor criativo, as mecânicas desenhadas para este jogo não seriam possíveis em consolas de gerações anteriores.

Ratchet and Clank: Rift Apart é um jogo que utiliza dimensões e fendas dimensionais. Isto não teria sido possível sem o SSD da PlayStation 5, que é extremamente rápido. Isto permite-nos construir mundos e projetar os jogadores de um lugar para outro em velocidades quase instantâneas.

Smith é da opinião que com a eliminação dos ecrãs de loading, os programadores deixam de ter limitada a criação e tornam-se capazes de inovar ainda mais.

Agora tudo se resume a trazer novas aventuras emocionantes.

Veja o vídeo onde Marcus Smith comenta o jogo Ratchet and Clank: Rift Apart na PlayStation 5:

Comando e áudio da PS5 também estão mais do que aprovados

O diretor criativo falou ainda do comando DualSense e do sistema de áudio Tempest, que vão aumentar a experiência sensorial dos gamers. Smith explica que graças ao feedback tátil e a gatilhos adaptáveis, as armas vão apresentar vários comportamentos diferentes no Ratchet and Clank:

Um dos exemplos é a arma Enforcer que é uma espécie de espingarda de cano duplo. Ao pressionar o botão até à metade, dispara apenas um tiro. Mas se pressionar até ao fim, poderá disparar com os dois canos.

Relativamente ao áudio 3D, Marcus Smith afirma que com esta tecnologia na nova consola, será possível conseguir um nível de imersão “que nunca fomos capazes de fazer antes“.

Para já o jogo Ratchet and Clank: Rift Apart ainda não tem data de lançamento, bem como a PlayStation 5.