COVID-19: Afinal como está Portugal face a outros países

Circula um gráfico na internet que mostra que Portugal estava com medo do Coronavírus em março, altura em que ainda havia poucos casos. Agora, com muitos casos registados, Portugal parece não estar com medo desta ameaça.

Alguns países assumiram que não deixam entrar portugueses e tudo se resume a números! Afinal onde está Portugal no combate à pandemia de COVID-19?

COVID-19: Portugal não está propriamente

Portugal tem vindo a acordar para uma realidade diferente. Grande parte dos países têm visto a curva a achatar, mas em Portugal o cenário está a ser o contrário. A área de Lisboa e vale do Tejo tem em média mais casos diários que muitos países da Europa (sabendo nós também que estão a ser realizados muitos testes), mas a verdade é que não estamos bem nesta fase. Segundo uma publicação da Metis, os nossos parceiros europeus (e os do resto do mundo …) não nos deixam viajar livremente porque ultrapassamos o número limite de 20 novos casos de COVID-19 por semana por 100.000 habitantes.

Há muitas justificações: a estratégia de rastreio implementada, a quantidade de testes realizados, algum descuido no desconfinamento, a história natural de um vírus que ainda não é completamente conhecido, etc… As causas são discutíveis, mas provavelmente todas serão verdadeiras.

Interessa de uma vez por todas deixar a retórica e passar à ação. Temos de alterar o que não está bem e dar a volta a esta evolução. Precisamos de todos arregaçar as mangas e lutar pelo país. Não queremos ficar fora da Europa e do Mundo.

Num gráfico publicado pela Metis, percebemos que Portugal está acima de outros países da União Europeia e com tendência de crescimento.

De acordo com o site WorldMeter, atualmente há mais de 9 milhões de infetados registados no mundo. O número de mortes já ultrapassou os 468 mil. Portugal tem atualmente mais de 39 mil infetados e 1530 mortes, A região de Lisboa e Vale do Tejo têm contribuído para o aumento significativo do número de casos no nosso país.