Novidades Playstation Plus para fevereiro de 2026

Fevereiro já está a chegar e já são conhecidos os jogos que engrossam as fileiras do catálogo do serviço Playstation Plus. Venham saber quais os jogos deste mês.

Com a invetivavel chegada de um novo mês, chega também sempre a revelação dos jogos que o catálogo do Playstation Plus recebe. Fevereiro não é excepção e a lista já foi dada a conhecer.

Com Ace Combat 7: Skies Unknown à cabeça, venham descobrir quais os jogos que todos os subscritores válidos do serviço Playstation Plus poderão começar a jogar em fevereiro.

Undisputed, um titulo de boxe, que apresenta visuais altamente realistas, e uma ação tão frenética e violenta como a realidade. Apresetando mais licenças de lutadores que qualquer jogo anterior, está disponível para todos os jogadores da PlayStation 5.

Subnautica: Below Zero, estará disponível para todos os jogadores da PlayStation 4 e da PlayStation 5, e é uma deliciosa e relaxante aventura subaquática passada num mundo oceânico alienígena. É o novo capítulo no universo Subnautica e foi desenvolvido pela Unknown Worlds.

Ultros, que também estará disponível para todos os jogadores da PlayStation 4 e da PlayStation 5, faz os jogadores acordarem sem saber onde estão, aparentemente depois de terem despenhado a sua nave no Sarcófago: um útero cósmico gigante à deriva no espaço e que contém uma antiga entidade demoníaca conhecida como Ultros. Conseguirão fugir e salvar-se?

Ace Combat 7: Skies Unknown, que quase dispensa apresentações, estará disponível para todos os jogadores da PlayStation 4, os quais deverão apertar bem o cinto no cockpit de alguns dos caças mais extraordinários do mundo moderno e deslizar por entre as nuvens efetuando manobras aéreas ousadas em combates táticos arrepiantes.

Por fim, uma palavra para os packs exclusivos do PlayStation Plus (Essential - Extra - Premium). O PlayStation Plus oferece aos utilizadores a possibilidade de obter pacotes de conteúdos, visuais e objetos exclusivos através da PlayStation Store, sem custos adicionais, para jogos gratuitos como o Roblox, Fortnite, Rocket League, Fall Guys ou Call of Duty: Warzone, entre outros.