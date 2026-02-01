Não pagou o IUC em janeiro? AT deixa alerta importante sobre prazo

A Autoridade Tributária (AT) está a alertar os contribuintes que não pagaram o Imposto Único de Circulação (IUC) em janeiro para prazo.

Pagamento de IUC (janeiro) até 2 de fevereiro

Se janeiro foi o mês de aniversário da matrícula do seu carro , a AT informa que pode fazer o pagamento do IUC até ao dia 2 de fevereiro!

Para pagar o IUC de janeiro basta:

No Portal das Finanças> consulta de pagamentos a decorrer

Na App situação fiscal - Pagamentos- MBway

Multibanco

Homebanking

Serviços de Finanças e CTT

O Imposto Único de Circulação (IUC) vai sofrer alterações importantes a partir de 2027. Ao contrário do que chegou a circular nas redes sociais, não há aumentos no valor do imposto. As mudanças dizem respeito apenas ao calendário e à forma de pagamento, com o objetivo de simplificar o processo e torná-lo mais previsível para os contribuintes.

Atualmente, o IUC é pago no mês correspondente à matrícula do veículo. A partir de 2027, esta regra deixa de existir. O imposto passa a ter um mês de pagamento comum para todos os veículos, independentemente da data da matrícula.