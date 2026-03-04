Os níveis do mar em todo o mundo são muito mais altos do que pensávamos

A maioria das avaliações de risco costeiro subestimou os níveis atuais do mar, o que significa que dezenas de milhões de pessoas enfrentam o risco de perder as suas casas devido à subida das águas mais cedo do que se esperava.

Investigação sobre o nível do mar partiu de um pressuposto errado

Quase toda a investigação sobre os impactos da futura subida do nível do mar assumiu que os níveis atuais são mais baixos do que realmente são, devido a um “ponto cego metodológico”. Isso significa que as inundações e a erosão vão acontecer mais cedo do que o previsto.

Katharina Seeger e Philip Minderhoud, ambos da Universidade de Wageningen, nos Países Baixos, analisaram 385 estudos revistos por pares sobre vulnerabilidade costeira e descobriram que 90% não consideraram os efeitos das correntes oceânicas, marés, temperatura, salinidade e ventos no nível do mar.

Como resultado, subestimaram o nível da água na costa entre 24 e 27 centímetros, em média.

Mais 132 milhões de pessoas podem ser afetadas

Depois de corrigidos estes valores, o número de pessoas cujas casas poderão ficar submersas até 2100 pode aumentar até 68%, o que corresponde a mais 132 milhões de pessoas.

A maioria destas populações encontra-se no Sudeste Asiático e na Oceânia, onde os níveis do mar são, em média, 1 metro mais altos do que se pensava anteriormente, podendo atingir vários metros em algumas zonas.

Se um representante de um local como esse participa num encontro global e tenta reunir apoio… pode ser bastante frustrante quando existe este tipo de avaliação científica que afirma… que a área só será afetada no próximo século, quando na realidade está muito mais exposta.

Afirmou Minderhoud durante uma sessão informativa.

A subida prevista do mar mantém-se, mas os impactos chegarão antes

As projeções que indicam que o nível do mar poderá subir até 1 metro até ao final do século continuam corretas. No entanto, como a maioria da investigação sobre as consequências dessa subida partiu de um nível base demasiado baixo, os impactos irão ocorrer mais cedo do que o previsto.

Quarenta e seis dos estudos analisados foram citados na última ronda de relatórios do Painel Intergovernamental sobre Alterações Climáticas, considerado a referência científica mais importante sobre os efeitos do aquecimento global, incluindo a subida do nível do mar.

O papel da gravidade, da rotação da Terra e das correntes

A Terra apresenta um abaulamento no equador devido à sua rotação, e as partes mais densas do manto exercem uma maior atração gravitacional sobre a água acima delas. Por isso, determinar a altitude de um determinado ponto exige um modelo informático do geóide, uma forma irregular que representa o nível médio do mar à escala global.

No entanto, o nível real do mar pode ser vários metros mais alto do que o geóide em locais onde os ventos ou as correntes acumulam água, por exemplo, ou onde temperaturas mais elevadas provocam a expansão da água.

O que é o geóide O geóide é um modelo científico que representa a forma real do nível médio do mar em todo o planeta, considerando as variações da gravidade da Terra. Na prática, é a superfície imaginária que os oceanos teriam se não existissem marés, correntes, ventos ou ondas, sendo influenciados apenas pela gravidade e pela rotação da Terra. Uma forma irregular da Terra Ao contrário de uma esfera perfeita, o geóide é uma superfície irregular, com pequenas elevações e depressões. Isso acontece porque a gravidade não é igual em toda a Terra. Alguns fatores que provocam essas diferenças são: distribuição desigual de massas no interior do planeta

cadeias montanhosas e fossas oceânicas

variações de densidade no manto terrestre Essas diferenças fazem com que o nível médio do mar seja mais alto em algumas regiões e mais baixo noutras, quando comparado com um modelo geométrico perfeito. Para que serve o geóide O geóide é essencial para várias áreas científicas e tecnológicas: cartografia e geodesia

medições de altitude

satélites e sistemas GPS

estudos do nível do mar e alterações climáticas Quando se diz que uma cidade está a 100 metros de altitude, por exemplo, essa altura é normalmente medida em relação ao geóide, que funciona como a referência global do “nível do mar”. Porque aparece nos estudos sobre o nível do mar Nos estudos sobre a subida do nível do mar, os cientistas comparam: a altura da água medida por satélite

com o modelo do geóide Se essa referência não for bem utilizada, pode dar origem a erros nas estimativas do nível real do mar nas zonas costeiras, que foi precisamente um dos problemas apontados no estudo que mencionaste.

Além disso, as linhas costeiras podem subir ou descer à medida que os rios acumulam sedimentos ou que as cidades extraem água subterrânea do subsolo.

Níveis do mar: erros metodológicos em grande parte dos estudos

Em vez de calcular a altitude da água e da terra na costa comparando medições de satélite com o geóide, a maioria dos investigadores utilizou simplesmente o nível do mar do geóide sem ajustes.

Mesmo entre aqueles que realizaram os cálculos, muitos cometeram erros, frequentemente porque determinaram as altitudes da terra e do mar com modelos de geóide diferentes. Menos de 1% dos estudos encontrou o nível atual correto do mar para as linhas costeiras que estavam a analisar.

A comunidade de investigação costeira está realmente focada no território costeiro e, por isso, pode não estar consciente destes conjuntos de dados sobre o nível do mar.

Afirmou Seeger durante a sessão informativa.

Falta de comunicação entre áreas científicas

Segundo Matt Palmer, do Met Office, o serviço meteorológico nacional do Reino Unido, os cientistas do clima e os oceanógrafos que estudam a subida do nível do mar deveriam trabalhar mais de perto com geógrafos, cientistas ambientais e outros especialistas que analisam os impactos nas zonas costeiras.

Podemos chamar-lhe algo que se perde na tradução. É importante que esse último passo seja feito corretamente, caso contrário acaba por comprometer todo o processo.

Referiu Matt Palmer.

Um problema também de justiça climática

Para Palmer, este problema está também ligado à justiça climática. As subestimações do nível do mar foram particularmente graves em regiões de países com menores rendimentos, como os deltas fluviais em África e na Ásia.

Isso acontece, em parte, porque os dados sobre variações da gravidade são mais escassos nessas regiões, tornando os modelos do geóide menos precisos.

Paradoxalmente, são também essas áreas que estão entre as mais vulneráveis à subida do nível do mar.

Mais medições locais são essenciais

A comunidade científica deve recolher mais dados nos países com menores recursos, especialmente através da instalação de marégrafos para medir o nível do mar, defende Joanne Williams, do National Oceanography Centre do Reino Unido.

Existem muitos fatores que afetam o nível do mar na costa, alguns bastante localizados, por isso o padrão de referência continua a ser medições locais, de longo prazo e bem calibradas.

Concluiu.