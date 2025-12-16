Romeo is a Dead Man, uma versão alternativa e violenta

A Grasshopper Manufacture anunciou na semana passada que o seu próximo jogo de ação, Romeo is a Dead Man, está no bom caminho com lançamento previsto mais cedo do que esperava. Venham ver quando.

Efetivamente, a Grasshopper Manufacture veio recentemente revelar que Romeo is a Dead Man, o seu próximo jogo de ação (e extremamente sangrento) se encontra agora previsto para 11 de fevereiro de 2026, para PlayStation 5, Xbox Series X e PC (via Steam).

Romeo is a Dead Man, corresponde ao primeiro IP, completamento novo, da Grasshopper Manufacture e de Goichi ‘Suda51’ Suda (trilogia No More Heroes, The Silver Case, Shadows of the Damned) em mais de cinco anos.

O jogo combina a ação sangrenta e ultraviolenta que é tão característica da Grasshopper Manufacture, e que os seus jogadores adoram, com uma história original (e completamente insana).

Resgatado à beira da morte ao vestir a incrível máscara "DeadGear", o agente especial do FBI especializado em espaço-tempo, Romeo Stargazer, parte numa caçada aos fugitivos mais procurados do multiverso, armado com um arsenal impressionante de armas de fogo e de combate corpo a corpo.

E como estar preso em um estranho limbo entre a vida e a morte como DeadMan e ter a tarefa de navegar por um contínuo espaço-tempo fragmentado não fosse suficiente, Romeo também precisa lidar com o súbito desaparecimento de sua misteriosa namorada, Juliet.

Goichi ‘Suda51’ Suda, Diretor Executivo/Roteirista/Produtor da Grasshopper Manufacture refere que “Estamos a distorcer o espaço-tempo para ultimar os toques finais de Romeo is a Dead Man antes de seu lançamento em fevereiro do ano que vem.”

Romeo is a Dead Man será lançado a 11 de fevereiro de 2026, para PlayStation 5, Xbox Series X e PC (via Steam).