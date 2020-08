Apresentados no início deste mês, os novos smartphones da linha Note da Samsung mostraram como a marca soube fazer evoluir estes equipamentos. Com argumentos de peso para um mercado competitivo, estes são uma das melhores propostas atualmente.

Agora que estes smartphones começam a chegar aos seus utilizadores, surgem as primeiras impressões e os relatos. Uma queixa parece estar a acumular-se, com centenas de utilizadores a reportarem-na. Está no módulo de câmara e não tem uma causa identificada.

Galaxy Note 20 Ultra com problemas?

Das muitas caraterísticas relevantes do Galaxy Note 20 Ultra, as suas câmaras chamam principalmente à atenção. Este smartphone volta a ter presente o que de melhor a Samsung tem disponível e por isso consegue captar imagens únicas.

Com a sua chegada ao mercado a acontecer agora, ainda de forma limitada e apenas em alguns locais, os utilizadores exploram estas máquinas. Infelizmente um problema parece estar a ser repetidamente reportado (1|2)pelos utilizadores na Coreia do Sul.

Falhas na montagem das câmaras nos smartphones

Do que é revelado no fórum da marca, existem problemas bem visíveis com o módulo de câmaras que o Galaxy Note 20 Ultra traz. O primeiro está associado à presença de humidade e de particular na zona das lentes. Estes estão presentes desde que os equipamentos foram abertos.

Um segundo revela igualmente a presença de um espaço anormalmente grande entre as lentes e a proteção destas no corpo do smartphone. Este pode trazer problemas com a fuga de luz, o que poderá depois diminuir o desempenho das câmaras e a qualidade da fotografia.

Queixas acumulam-se na Samsung

Por agora a Samsung ainda não reconheceu que existem problemas de montagem destes smartphones e em especial neste primeiro lote. Um representante da marca referiu que a presença de humidade não é um problema e que não mostra certamente qualquer falha de montagem.

Tudo indica que as vendas do Galaxy Note 20 estejam a decorrer de forma muito positiva para a Samsung. Este poderá ser um problema que apenas afete as primeiras unidades e que não seja disseminado a outros lotes. A sua chegada ao mercado é hoje e por isso espera-se muito deste smartphone.