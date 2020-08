O Android Auto é uma das melhores funcionalidades que a Google criou para os automóveis e para os condutores. De forma simples e sem confusões, temos as apps principais disponíveis e adaptadas ao ecrã do carro.

Uma melhoria recente veio permitir que a ligação entre estes dois elementos fosse feita sem fios, ainda que de forma limitada pelos equipamentos. Com o Android 11 a Google quer mudar isso se estas ligações vão ser ainda mais simples de usar.

Android Auto vai ser mais simples de usar

Apesar de permitir a ligação por cabo com o carro, o Android Auto tem também disponível a possibilidade de ser usado sem fios. Desta forma torna-se ainda mais simples a ligação e a utilização.

Esta forma de usar o Android Auto não tem sido simples de usar, mas a Google resolveu investir nesta área e a próxima versão do seu sistema operativo vai trazer uma melhoria substâncial a quem quer usar a ligação sem fios.

O Android 11 vai mudar as ligações aos carros

Segundo uma publicação feita na sua página de suporte, com a chegada da nova versão este processo será ainda mais simples. Passa a recorrer ao Wi-Fi, na banda dos 5GHz, algo que a totalidade dos smartphones hoje em dia têm.

A chegada deste novo movo de ligação do Android Auto não tem sido simples. Requer que os fabricantes tenham este suporte presente, algo que está a acontecer ainda de forma lenta e sem grande interesse aparente.

Google facilita a utilização sem fios

Há também a necessidade de cumprir as regras mais apertadas da União Europeia no que toca à utilização dos 5GHz nos automóveis. Depois dos Nexus e dos Pixel, os únicos que suportavam esta forma, fica assim aberto a todos os smartphones.

É importante esta mudança da Google para a utilização do Android Auto com ligações sem fios. Abre a porta a uma utilização mais simples e mais prática, interligando ainda mais os smartphones com os sistemas de infotainment dos carros.