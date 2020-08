O Windows Defender é a solução de segurança que a Microsoft criou para defender o Windows 10 e outras versões anteriores. Tem conseguido melhorar de forma muito importante e é hoje inegavelmente uma das referências do mercado.

Nem todos os utilizadores a querem usar e por isso a empresa tinha dado a possibilidade de desativar alguns componentes. Com a mais recente atualização, a Microsoft fez mais uma mudança e que sobretudo poucos utilizadores vão gostar.

Microsoft fez uma mudança que nem todos entendem

Apesar de estar completamente integrado com o Windows 10, o Defender não é do agrado de todos. A Microsoft deu a capacidade de desabilitar alguns elementos, entre eles a avaliação em tempo real dos perigos de segurança que estavam presentes.

Com uma simples mudança no registo do Windows 10, na chave DisableAntiSpyware, passava a ser possível ter o Windows Defender inativo e sem avaliar constantemente estas ameaças de segurança para o sistema.

Windows Defender deixa de pode ser desativado

Esta capacidade foi agora removida, com a mais recente atualização do Defender. Desde a nova versão 4.18.2007.8, chegada em agosto deste ano, que todos os que alterarem este valor deixam de ter a capacidade de fazer esta mudança.

Curiosamente a Microsoft fez esta alteração de forma silenciosa e sem comunicar aos utilizadores. Parece uma posição de domínio e que poderá prejudicar a concorrência, com outras soluções de segurança igualmente capazes e que os utilizadores podem aplicar.

Atualização trouxe esta mudança na segurança

Esta é apenas mais uma mudança que a Microsoft aplica no Windows Defender e nos seus componentes de segurança. Recentemente passou a bloquear alterações no ficheiro Hosts que bloqueavam endereços da empresa, algo usado por muitos para bloquear a telemetria.

Mesmo com todas as capacidades de segurança que já se reconhecem, este deveria ainda ser uma opção. Com mais propostas no mercado, deve ser dado ao utilizador a possibilidade de escolher a solução de segurança que quer usar.