Cada vez mais os smartphones Android estão mais seguros. Para além das passwords e do Pin, a presença a biometria veio trazer uma camada de segurança adicional muito importante.

Agora que toda a proteção está à distância de um dedo, a Google resolveu dar ainda mais proteção a alguns elementos. Assim, e depois várias melhorias, surge agora a das passwords. O preenchimento automático pode agora ser controlado com biometria e uma impressão digital.

Mais segurança nas passwords do Android

A proteção do Android não se pode limitar às intrusões não autorizadas. A segurança física deve ser aplicada a vários níveis e mesmo com acesso permitido, é possível fazer estragos e aceder ao que não é devido.

Assim, e para aumentar esta segurança, a Google tem agora uma novidade no preenchimento automático de passwords nas apps. Passa a ser possível requerer a utilização de biometria, em especial a impressão digital.

Proteção simples com recurso à biometria

Para a ativar basta que abram as Definições do smartphone Android e depois procurem a opção Google. Aqui dentro encontram a opção Preenchimento automático e depois Preenchimento automático do Google, que devem selecionar para continuar esta configuração.

Nesta área podem configurar de forma fina tudo o que é relacionado com o preenchimento automático de credenciais. Podem adicionar cartões de crédito, moradas ou métodos de pagamento. A opção que procuram é Segurança do preenchimento automático, e que devem escolher.

Impressão digital autoriza o preenchimento automático

Por agora, e aqui dentro, apenas encontram a opção Credenciais associada à biometria. Ao ativarem esta opção passam a ter de colocar o dedo no leitor de impressões digitais para autorizar este preenchimento. Sem esta autorização extra o campo não é preenchido.

É desta forma que a Google dá ao seu Android ainda mais segurança pela biometria. Os utilizadores deixam de ter de se preocupar com o acesso aos seus serviços e apps. O preenchimento de passwords é feito como e quando estes querem nos seus smartphones.